Ван Дейк не боится ПСЖ
Защитник "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк заявил, что не испытывает никакого страха перед выездным матчем Лиги Чемпионов против ПСЖ.
В среду вечером совместно лучшая оборона этого сезона Премьер-Лиги пройдет серьезное испытание на "Парк де Пренс" одной из лучших линий атак мира. Однако Ван Дейк готов к столь грозному сопернику и надеется вновь одержать победу над парижанами, как и дома.
"Я не испытываю никакого страха. Мы уважаем их как команду, но суть в том, что мы хотим выиграть матч. Мы будем абсолютно готовы, мотивированы, и нам нужно убедиться, что мы будем в игре с самого начала".
"В то же время нам не нужно забывать, что мы играем против одной из лучших команд Европы".
"Мы достигли финала в прошлом году, и хотим, как минимум, повторить это в нынешнем году. Такова наша цель. Мы попробуем этого добиться. Мы будем стараться побеждать каждую команду", — цитирует Ван Дейка Daily Mirror.
27.11.2018 12:00
Просмотров: 632
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Интересно Рома сегодня Реал ебанет?
(ответить)
Победа Ливера пора доказать,что АПЛ самая сильная лига в мире.От финала Сити-Ливерпуль я б не отказался.
(ответить)
Изи ничейка, если включится хоть на 80% то и победа.
(ответить)
По ходу придется удерживать Кавани, но кроме Кавани, есть ещё быстрый Мбампе, которого может взять под опеку разве что Гомес, а вот Геймара, удержать будет трудно ТАА, тем более Лавруше. Но если играть не от обороны, то можно и запихнуть парочку лягушатникам, при всем уважении...
(ответить)
ВВД силен
(ответить)
Силен ввд
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий