Ван Дейк не боится ПСЖ

Виргил Ван Дейк Защитник "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк заявил, что не испытывает никакого страха перед выездным матчем Лиги Чемпионов против ПСЖ.

В среду вечером совместно лучшая оборона этого сезона Премьер-Лиги пройдет серьезное испытание на "Парк де Пренс" одной из лучших линий атак мира. Однако Ван Дейк готов к столь грозному сопернику и надеется вновь одержать победу над парижанами, как и дома.

"Я не испытываю никакого страха. Мы уважаем их как команду, но суть в том, что мы хотим выиграть матч. Мы будем абсолютно готовы, мотивированы, и нам нужно убедиться, что мы будем в игре с самого начала".

"В то же время нам не нужно забывать, что мы играем против одной из лучших команд Европы".

"Мы достигли финала в прошлом году, и хотим, как минимум, повторить это в нынешнем году. Такова наша цель. Мы попробуем этого добиться. Мы будем стараться побеждать каждую команду", — цитирует Ван Дейка Daily Mirror.



Метки Ван Дейк, Ливерпуль, Лига Чемпионов, ПСЖ

Автор mihajlo   

Дата 27.11.2018 12:00

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  1. only--liverpool 27.11.2018 12:54 # only--liverpool
    Интересно Рома сегодня Реал ебанет?

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  2. vvvv 27.11.2018 12:47 # vvvv
    Победа Ливера пора доказать,что АПЛ самая сильная лига в мире.От финала Сити-Ливерпуль я б не отказался.

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  3. skychnie-oboi 27.11.2018 12:37 # skychnie-oboi
    Изи ничейка, если включится хоть на 80% то и победа.

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  4. girasimus 27.11.2018 12:29 # girasimus
    По ходу придется удерживать Кавани, но кроме Кавани, есть ещё быстрый Мбампе, которого может взять под опеку разве что Гомес, а вот Геймара, удержать будет трудно ТАА, тем более Лавруше. Но если играть не от обороны, то можно и запихнуть парочку лягушатникам, при всем уважении...

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  5. naby-keita 27.11.2018 12:19 # naby-keita
    ВВД силен

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  6. chebrec 27.11.2018 12:18 # chebrec
    Силен ввд

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