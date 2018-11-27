Ван Дейк не боится ПСЖ

Защитник "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк заявил, что не испытывает никакого страха перед выездным матчем Лиги Чемпионов против ПСЖ.

В среду вечером совместно лучшая оборона этого сезона Премьер-Лиги пройдет серьезное испытание на "Парк де Пренс" одной из лучших линий атак мира. Однако Ван Дейк готов к столь грозному сопернику и надеется вновь одержать победу над парижанами, как и дома.



"Я не испытываю никакого страха. Мы уважаем их как команду, но суть в том, что мы хотим выиграть матч. Мы будем абсолютно готовы, мотивированы, и нам нужно убедиться, что мы будем в игре с самого начала".



"В то же время нам не нужно забывать, что мы играем против одной из лучших команд Европы".



"Мы достигли финала в прошлом году, и хотим, как минимум, повторить это в нынешнем году. Такова наша цель. Мы попробуем этого добиться. Мы будем стараться побеждать каждую команду", — цитирует Ван Дейка Daily Mirror.