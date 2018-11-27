Шоу: "Тебе нужна толстая кожа, чтобы играть у Моуриньо"

Защитник "Манчестер Юнайтед" Люк Шоу признал, что игрокам нужна "толстая кожа", чтобы выступать у главного тренера Жозе Моуриньо.

За время совместной работы Моуриньо неоднократно на публику отчитывал Шоу, что, правда, не помешало Люку завоевать место в стартовом составе "красных дьяволов", заслужить новый контракт и вернуться в сборной Англии.



Последний раз Жозе критиковал Люка лишь на прошлой неделе, обвинив английского защитника и трех его молодых партнеров по команде в "незрелости характера". Однако эта жесткая любовь даже нравится Шоу.



"Конечно, это мне помогло. В некотором роде это даже мне нравится. Некоторые его слова, особенно в предыдущий год или два, стали большим вызовом для меня".



"Что касается его недавних слов, то я думаю, это было сказано в общем смысле, а не конкретно про нас. Думаю, он говорил про современное поколение, которое отличается от более старого".



"Конечно, мы больше думаем о матче во вторник, чем о таких вещах. Тренировки для нас гораздо важнее. Мы упорно работаем и надеемся исправиться в глазах болельщиков во вторник".



"Конечно, тебе нужна толстая кожа, чтобы играть у этого тренера, за этот клуб. Это крупнейший клуб в мире, и игроки должны мириться и учитывать вещи, которые говорятся".



"Я говорил это уже не раз: мы должны сражаться за команду, за тренера, за болельщиков и за клуб".



"Конечно, мы переживаем плохой период в данный момент времени, но я подписал свой контракт, потому что верю: впереди нас ждут хорошие вещи. Надеюсь, это случится как можно раньше", — цитирует Шоу Sky Sports.