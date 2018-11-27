Кудичини предупредил "Интер" насчет "картофельного поля" "Уэмбли"

Член тренерского штаба "Челси" Карло Кудичини предупредил своих соотечественников из "Интера", что тем придется сыграть на "картофельном поле" в среду вечером против "Тоттенхэма".

Из-за задержки со строительством нового стадиона "Тоттенхэм" продолжает играть свои домашние матчи на "Уэмбли", поле которого оказалось не рассчитано на такую нагрузку.



Игроки "Челси" смогли лично убедиться, насколько плох газон "Уэмбли" в субботу, когда были биты здесь "шпорами" со счетом 3:1. Теперь на национальную арену пожалует "Интер", и Кудичини заранее предупреждает, с чем придется иметь дело итальянской команде.



"Стало немного лучше, но оно так и остается картофельным полем. Играть на таком газоне нелегко. Странно, не так ли? "Уэмбли" привыкли считать храмом, привыкли считать стадионом, который превосходит все остальные английские".



"Сейчас это одно их худших полей. "Интеру" тоже придется иметь дело с этой проблемой", — сообщил Кудичини Gazzetta dello Sport.