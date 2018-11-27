Кудичини предупредил "Интер" насчет "картофельного поля" "Уэмбли"

Уэмбли Член тренерского штаба "Челси" Карло Кудичини предупредил своих соотечественников из "Интера", что тем придется сыграть на "картофельном поле" в среду вечером против "Тоттенхэма".

Из-за задержки со строительством нового стадиона "Тоттенхэм" продолжает играть свои домашние матчи на "Уэмбли", поле которого оказалось не рассчитано на такую нагрузку.

Игроки "Челси" смогли лично убедиться, насколько плох газон "Уэмбли" в субботу, когда были биты здесь "шпорами" со счетом 3:1. Теперь на национальную арену пожалует "Интер", и Кудичини заранее предупреждает, с чем придется иметь дело итальянской команде.

"Стало немного лучше, но оно так и остается картофельным полем. Играть на таком газоне нелегко. Странно, не так ли? "Уэмбли" привыкли считать храмом, привыкли считать стадионом, который превосходит все остальные английские".

"Сейчас это одно их худших полей. "Интеру" тоже придется иметь дело с этой проблемой", — сообщил Кудичини Gazzetta dello Sport.



Метки Кудичини, стадионы, Тоттенхэм, Уэмбли, Челси

Автор mihajlo   

Дата 27.11.2018 10:00

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Последние комментарии:




  1. blueswin 27.11.2018 10:40 # blueswin
    так же плохо сыграли бы и на хорошем поле, у Интера шансов нет

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  2. reams 27.11.2018 10:20 # reams
    Дебик бля, не видел он картофельных полей, это скорее похоже на сокер амерское болото

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  3. superzaki 27.11.2018 10:18 # superzaki
    Щас бы обвинять поле в поражении, чмошники

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  4. dred 27.11.2018 10:00 # dred
    Широков бы оценил

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