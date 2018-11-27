Каррагер: "Канте выглядит очень средним игроком"
Эксперт Sky Sports Джейми Каррагер заявил, что Нголо Канте выглядит "очень средним" игроком, когда действует не на позиции опорного полузащитника.
С момента своего переезда в Англию из "Кана" в 2015 году Канте зарекомендовал себя одним из лучших опорных полузащитников мира, убедительно подтвердив это завоеванием двух титулов Премьер-Лиги на клубном уровне и ЧМ-2018 со сборной Франции.
Однако в этом сезоне главный тренер "синих" Маурицио Сарри подвинул Нголо ближе к атаке, и здесь француз выглядит совершенно иначе. По мнению Каррагера, Канте должен вернуться на свою привычную позицию.
"По тому, что я наблюдаю, можно сказать, что Канте является очень средним игроком на той позиции, где он играет сейчас. Я вижу просто обычного полузащитника. Когда он играет в опорной зоне, я вижу полузащитника мирового уровня".
"Так что же делать тренеру? Я не думаю, что баланс такой полузащиты когда-либо выглядел правильным с Матео Ковачичем. Думаю все просто: в силу каких-то причин Сарри застрял на схеме 4-3-3".
Попробуй играть с двумя опорными полузащитниками и с Баркли или Виллианом чуть впереди. Это больше бы походило на 4-2-3-1".
"У тебя есть два игрока, которые умеют принимать мяч. Если они решат действовать персонально против Жоржиньо, принять мяч сможет Канте. Мы достаточно видели в этой лиге, как он делает это. Это позволило бы Канте вернуться на свою лучшую позицию и, возможно, освободило бы Жоржиньо от давления. Я не думаю, что это было бы революционно", — сообщил Каррагер в эфире.
27.11.2018 09:00
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Последние комментарии:
Топ игрок, но не топ страйкер...
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а я думал перепись дебилов под лозунгом "Канте в опорку" окончена, так ещё и псина сутулая подписалась
Сарри не уйдет от 4-3-3 на 4-2-3-1 потому что это будет противоречить принципам позиционного футбола с его прицелом на создание максимального количества вариантов для паса впереди.
дождитесь пока команда начнет правильно двигаться и использовать персональные ориентировки противника по Жоржиньо в свою пользу (рвать фланги/перегружать опорку противника)
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даже верблюды заметели, что Канте играет не в своем месте
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Если сравнить Канте с юнитом из Ведьмака 3, то это типичный скальный тролль.
Гыгы
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Это еще раз подчеркивает каким ограниченным центральным полузащитником является Канте и как тренер ограничен в выборе позиции для него и определения тактики на игру.
Челси будет мегаудачей попасть в топ-4 в этом сезоне
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колбасный дело базарит. стоит его послушать
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теперь каждый считает своим долгом высказаться, что Канте лучше в опорке. столько умных людей, а тренируют единицы.
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