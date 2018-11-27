Каррагер: "Канте выглядит очень средним игроком"

Эксперт Sky Sports Джейми Каррагер заявил, что Нголо Канте выглядит "очень средним" игроком, когда действует не на позиции опорного полузащитника.

С момента своего переезда в Англию из "Кана" в 2015 году Канте зарекомендовал себя одним из лучших опорных полузащитников мира, убедительно подтвердив это завоеванием двух титулов Премьер-Лиги на клубном уровне и ЧМ-2018 со сборной Франции.



Однако в этом сезоне главный тренер "синих" Маурицио Сарри подвинул Нголо ближе к атаке, и здесь француз выглядит совершенно иначе. По мнению Каррагера, Канте должен вернуться на свою привычную позицию.



"По тому, что я наблюдаю, можно сказать, что Канте является очень средним игроком на той позиции, где он играет сейчас. Я вижу просто обычного полузащитника. Когда он играет в опорной зоне, я вижу полузащитника мирового уровня".



"Так что же делать тренеру? Я не думаю, что баланс такой полузащиты когда-либо выглядел правильным с Матео Ковачичем. Думаю все просто: в силу каких-то причин Сарри застрял на схеме 4-3-3".



Попробуй играть с двумя опорными полузащитниками и с Баркли или Виллианом чуть впереди. Это больше бы походило на 4-2-3-1".



"У тебя есть два игрока, которые умеют принимать мяч. Если они решат действовать персонально против Жоржиньо, принять мяч сможет Канте. Мы достаточно видели в этой лиге, как он делает это. Это позволило бы Канте вернуться на свою лучшую позицию и, возможно, освободило бы Жоржиньо от давления. Я не думаю, что это было бы революционно", — сообщил Каррагер в эфире.