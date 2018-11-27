Каррагер: "Канте выглядит очень средним игроком"

Нголо Канте Эксперт Sky Sports Джейми Каррагер заявил, что Нголо Канте выглядит "очень средним" игроком, когда действует не на позиции опорного полузащитника.

С момента своего переезда в Англию из "Кана" в 2015 году Канте зарекомендовал себя одним из лучших опорных полузащитников мира, убедительно подтвердив это завоеванием двух титулов Премьер-Лиги на клубном уровне и ЧМ-2018 со сборной Франции.

Однако в этом сезоне главный тренер "синих" Маурицио Сарри подвинул Нголо ближе к атаке, и здесь француз выглядит совершенно иначе. По мнению Каррагера, Канте должен вернуться на свою привычную позицию.

"По тому, что я наблюдаю, можно сказать, что Канте является очень средним игроком на той позиции, где он играет сейчас. Я вижу просто обычного полузащитника. Когда он играет в опорной зоне, я вижу полузащитника мирового уровня".

"Так что же делать тренеру? Я не думаю, что баланс такой полузащиты когда-либо выглядел правильным с Матео Ковачичем. Думаю все просто: в силу каких-то причин Сарри застрял на схеме 4-3-3".

Попробуй играть с двумя опорными полузащитниками и с Баркли или Виллианом чуть впереди. Это больше бы походило на 4-2-3-1".

"У тебя есть два игрока, которые умеют принимать мяч. Если они решат действовать персонально против Жоржиньо, принять мяч сможет Канте. Мы достаточно видели в этой лиге, как он делает это. Это позволило бы Канте вернуться на свою лучшую позицию и, возможно, освободило бы Жоржиньо от давления. Я не думаю, что это было бы революционно", — сообщил Каррагер в эфире.



Метки Канте, Каррагер, Челси

Автор mihajlo   

Дата 27.11.2018 09:00

Количество просмотров Просмотров: 1034

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. meshuggah 27.11.2018 10:01 # meshuggah
    Топ игрок, но не топ страйкер...

    (ответить)

  2. pauk 27.11.2018 09:28 # pauk
    а я думал перепись дебилов под лозунгом "Канте в опорку" окончена, так ещё и псина сутулая подписалась
    Сарри не уйдет от 4-3-3 на 4-2-3-1 потому что это будет противоречить принципам позиционного футбола с его прицелом на создание максимального количества вариантов для паса впереди.

    дождитесь пока команда начнет правильно двигаться и использовать персональные ориентировки противника по Жоржиньо в свою пользу (рвать фланги/перегружать опорку противника)

    (ответить)

  3. papka-legend 27.11.2018 09:27 # papka-legend
    даже верблюды заметели, что Канте играет не в своем месте

    (ответить)

  4. electric 27.11.2018 09:22 # electric
    Если сравнить Канте с юнитом из Ведьмака 3, то это типичный скальный тролль.
    Гыгы

    (ответить)

  5. naby-keita 27.11.2018 09:16 # naby-keita
    Это еще раз подчеркивает каким ограниченным центральным полузащитником является Канте и как тренер ограничен в выборе позиции для него и определения тактики на игру.
    Челси будет мегаудачей попасть в топ-4 в этом сезоне

    (ответить)

  6. j-silver 27.11.2018 09:09 # j-silver
    колбасный дело базарит. стоит его послушать

    (ответить)

  7. alexomck 27.11.2018 09:09 # alexomck
    теперь каждый считает своим долгом высказаться, что Канте лучше в опорке. столько умных людей, а тренируют единицы.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: