Чарли Адам изменил свое мнение насчет Шакири

Полузащитник "Стоука" Чарли Адам признался, что он ошибался насчет вингера "Ливерпуля" Джердана Шакири.

Вскоре после переходе Шакири из "Стоука", вылетевшего из Премьер-Лиги, в "Ливерпуль", Адам раскритиковал своего бывшего партнера, заявив, что тот пропадал в решающие моменты.



С тех пор 27-летний швейцарец уже не раз ответил Адаму — как словами, так и своей отличной игрой в последние недели. Теперь Чарли был вынужден признать, что перегнул палку.



"Послушайте, он перешел в "Ливерпуль", и, нужно отдать ему должное, он великолепно себя проявляет. Я сказал, что сказал, но он прекрасный игрок, и это не подлежит сомнению".



"Я просто выразил обеспокоенность, будет ли он проходить в состав "Ливерпуля"? Как "Ливерпуль" найдет ему место в своем составе? Однако он развеял все сомнения без какой-либо оглядки".



"Я критиковал его, потому что у меня было ощущение, что мы нуждались в игроках с другим характером, когда были вовлечены в эту отчаянную борьбу за выживание. Вроде Джона Уолтерса и Гленна Уилана — такого рода характер там требовался".



"Этот малыш способен забивать голы из ничего, но в то время нам не хватало уверенности в себе, и мы не могли позволить себе держать того, кто обладает одним, но не обладает другим", — цитирует Адама Liverpool Echo.