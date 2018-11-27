Чарли Адам изменил свое мнение насчет Шакири

Джердан Шакири Полузащитник "Стоука" Чарли Адам признался, что он ошибался насчет вингера "Ливерпуля" Джердана Шакири.

Вскоре после переходе Шакири из "Стоука", вылетевшего из Премьер-Лиги, в "Ливерпуль", Адам раскритиковал своего бывшего партнера, заявив, что тот пропадал в решающие моменты.

С тех пор 27-летний швейцарец уже не раз ответил Адаму — как словами, так и своей отличной игрой в последние недели. Теперь Чарли был вынужден признать, что перегнул палку.

"Послушайте, он перешел в "Ливерпуль", и, нужно отдать ему должное, он великолепно себя проявляет. Я сказал, что сказал, но он прекрасный игрок, и это не подлежит сомнению".

"Я просто выразил обеспокоенность, будет ли он проходить в состав "Ливерпуля"? Как "Ливерпуль" найдет ему место в своем составе? Однако он развеял все сомнения без какой-либо оглядки".

"Я критиковал его, потому что у меня было ощущение, что мы нуждались в игроках с другим характером, когда были вовлечены в эту отчаянную борьбу за выживание. Вроде Джона Уолтерса и Гленна Уилана — такого рода характер там требовался".

"Этот малыш способен забивать голы из ничего, но в то время нам не хватало уверенности в себе, и мы не могли позволить себе держать того, кто обладает одним, но не обладает другим", — цитирует Адама Liverpool Echo.



Метки Адам, Ливерпуль, Стоук, Шакири

Автор mihajlo   

Дата 27.11.2018 08:00

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  1. puhovik-vengera 27.11.2018 08:18 # puhovik-vengera
    Прошлая легенда ливапуля признает неправоту по отношению к будущей легенде ливапуля

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