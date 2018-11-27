Бывший защитник сборной Англии Эшли Коул остался без клуба после того, как "ЛА Гэлакси" решил не пользоваться своей опцией по продлению контракта ветерана на следующий сезон МЛС.

Коул выступал за калифорнийский клуб с 2016 года, приняв участие в 86 матчах и забив три гола. В марте — спустя два месяца после подписания нового однолетнего контракта — Эшли даже был назначен капитаном "ЛА Гэлакси".



Однако 37-летний защитник сделал недостаточно, чтобы заслужить продление своего контракта на 12 месяцев. Таким образом, Коул остался без клуба и теперь должен решить, будет ли продлевать свою игровую карьеру.



Добавим, Коул известен в первую очередь благодаря своим выступлениям за "Арсенал и "Челси", с которыми он трижды становился чемпионом Премьер-Лиги. Также Эшли довелось поиграть за "Рому", а за сборную Англии защитник провел 107 матчей в период с 2001 по 2014 год.