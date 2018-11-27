Косьелни сыграл 45 минут за резерв "Арсенала"

Капитан "Арсенала" Лоран Косьелни, как и ожидалось, сыграл за резервную команду "канониров" в понедельник вечером, проведя на футбольном поле 45 минут.

Напомним, Косьелни провел вне игры почти семь месяцев, получив тяжелую травму ахилла в матче Лиги Европы против "Атлетико" в мае.



Последние несколько недель 33-летний француз тренировался с первой командой, а в понедельник вечером вышел в стартовом составе резерва "Арсенала" против коллег из "Дерби".



Возвращение Лорана в строй стало единственным позитивом этого вечера, потому что возглавляемая Фредди Юнгбергом команда потерпела сокрушительное поражение со счетом 5:0.



Таким образом, если теперь у Косьелни не возникнет никаких болевых ощущений, в скором времени можно надеяться на возвращение защитника к выступлениям за первую команду "канониров".