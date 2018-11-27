Семь вещей, что мы узнали в 13-м туре

В 13-м туре "Челси" покинул компанию "Манчестер Сити" и "Ливерпуля" как команд, до сих пор не знающих поражений в этом сезоне Премьер-Лиги. Также уикенд был отмечен очередной потерей очков "Манчестер Юнайтед" и успешным дебютом Клаудио Раньери со своим третьим английским клубом.





Раньери начал с победы



Несмотря на то, что своей основной задачей Клаудио Раньери обозначил работу над обороной "Фулхэма", в первой же его игре команда победила за счет кинжальной атаки. "Саутгемптон" владел инициативой на протяжении большей части времени, но "дачники" в противостоянии двух аутсайдеров начали с победы 3:2. Ключевую роль отыграл Александар Митрович — у него два гола после почти десятичасовой "засухи".



Для "Фулхэма" эта победа стала второй в чемпионате, "Саутгемптон" остается с одной и падает в зону вылета. Логично, что новым фаворитом на увольнение становится менеджер "святых" Марк Хьюз — несмотря на спасение команды в прошлом сезоне, он за полгода одержал всего три победы во главе "Саутгемптона". Клаудио Раньери свою работу в "Фулхэме" начал с победы, но стоит признать, что ему в первом матче очень повезло с соперником. Больше проблем, чем "Фулхэм", в последние недели имели разве что "святые".



"Манчестер Юнайтед" снова теряет очки



Домашняя осечка в игре с "Кристал Пэлас" подтвердила два основных тезиса о "Манчестер Юнайтед". Первый — о том, что Жозе Моуриньо по-прежнему не знает оптимального состава, и это явно не помогает. Второй — о том, что МЮ остается очень психологически нестабильной командой, и в таком положении не может претендовать на место в четверке.



Приличный рывок (10 очков в четырех матчах) оборвался безоговорочным поражением от "Манчестер Сити", после случился перерыв, и команда снова затормозила. "Кристал Пэлас" показал себя достойным соперником для команды Моуриньо, но "Юнайтед" может винить только себя за вновь слабый старт поединка. Команде традиционно не хватало огня, а "Пэлас" — как команда с низкой результативностью — не мог привести соперника в действие своим голом. Чтобы заиграть, МЮ по-прежнему нуждается в раздражителе: команда слишком не уверена в себе, и нет ясности, за счет чего она собирается прийти к стабильным результатам.



Сане выходит на первый план



"Манчестер Сити" продолжает громить своих соперников, и победа 4:0 на поле "Вест Хэма" для действующих чемпионов не выглядит хоть каким-то событием. Здесь все традиционно и буднично. Команда спокойно справляется с соперником, а Рахим Стерлинг работает на показатели "гол+пас" в завершающей стадии атак.



Правда, на этот раз самым эффективным у "горожан" был Лерой Сане. Немец забил дважды и отдал одну голевую передачу — вероятно, эта игра была для него лучшей в сезоне. И это говорит о том, что свои проблемы Сане оставляет позади. На старте кампании у Лероя не была места в основе, но были разногласия с Пепом Гвардиолой. Сейчас немец снова выходит на первый план, и "Сити" выглядит устрашающе — по крайней мере, для команд Премьер-Лиги.



Только "Ливерпуль" выдерживает темп "Сити"



Поражение "Челси" случилось позже, но ранее в субботу "Ливерпуль" подтвердил: именно он готов выдерживать темп действующих чемпионов. Команда Юргена Клоппа играет не так впечатляюще, как на отрезках матчей прошлого сезона, но она стабильнее добывает результаты там, где у нее в предыдущие годы возникали проблемы.



Клопп верно заметил, что стадион "Уотфорда" "Викаридж Роад" не назвать простым, помня о первой игре предыдущего чемпионата. Тогда "Ливерпуль" был решительнее, чем в эту субботу, но вместо уверенной победы 0:3 увез ничью 3:3. Нынешний "Ливерпуль" действует спокойно и зрело. Для мерсисайдцев не было проблемой сыграть 0:0 в первой половине: они методично утомляли соперника за счет владения мяча, избегали рисков, а в нужный момент нанесли результативные удары. Клопп понимает, что конкурировать с "Сити" практичнее не за счет представлений в очных встречах, а за счет спокойного преодоления повседневных преград.



"Тоттенхэм" снова сильнее "Челси"



Победив на поле "Челси" весной, "Тоттенхэм" вправе был ощущать себя сильнейшей командой Лондона — они и финишировали в таблице выше "синих". Но дальнейшая динамика была не в пользу команды Почеттино. "Челси", а не "Тоттенхэм", выиграл Кубок Англии на "Уэмбли". И "Челси" же лучше начал новый сезон, не проиграв ни одного из 12 матчей чемпионата. "Шпоры" в это же время мучительно обыгрывали середняков и даже оказались близкими к провалу в Лиге Чемпионов.



Тем не менее, им хватило всего одного матча, чтобы перевернуть это впечатление. После субботней победы "Тоттенхэм" обходит "Челси" в таблице, а также демонстрируют свою немного позабытую силу. "Шпоры" в этом чемпионате уступали дома "Ливерпулю", "Манчестер Сити" и "Барселоне". И не показывали своего лучшего качества — мощной контратакующей игры против соперников, великолепно владеющих мячом. С "Челси" сработало. Правда, это также поставило под сомнение команду Маурицио Сарри, которая теперь больше похожа на одного из претендентов на место в четверке, а не борца за титул.



"Борнмут" выпадает из шестерки



В другой ситуации три подряд поражения для команды уровня "Борнмута" означали бы сближение с зоной вылета, но сейчас "вишенки" крепко стоят на ногах. Но "Борнмуту" достаточно обидно терять приятное место в шестерке. Тем более что в игре с "Арсеналом" они, кажется, снова все делали правильно — как и немногим ранее против "Манчестер Юнайтед".



Возможно, "Борнмут" проснулся слишком поздно. Возможно, учитывая подробности первого гола "канониров", ему просто не повезло. Но с нынешним "Арсеналом" всем, кроме грандов, нужно быть готовым к такому — ничья "Вулверхэмптона" была больше исключением. Кто бы ни имел игровой перевес, победителем по итогу наверняка окажется команда Унаи Эмери. Все прошло по уже знакомому сценарию для "канониров", где снова не было победы в первом тайме, но не в первый раз был решающий удар Пьер-Эмерика Обамеянга. И снова было поражение "Борнмута" 1:2, никак не подчеркивающие слабости команды Эдди Хау.



"Хаддерсфилд" превосходит себя



"Вулверхэмптон" по умолчанию называли фаворитом домашней игры с "Хаддерсфилдом". В предыдущем туре "волки" взяли очко на поле "Арсенала", до этого почти огорчили "Тоттенхэм", но их результаты в целом пошли на спад. В поражениях от "Уотфорда" и "Брайтона" были общие симптомы — команде Нуну Эшпириту Санту было сложно найти свою игру, пропустив первой.



"Хаддерсфилд" эту возможность оценил. "Терьеры" решили не выжидать по традиции, а сыграть агрессивнее с соперником, любящим контроль мяча ради контроля. Им понадобился Аарон Муй и его талант. Австралиец оформлил дубль, а "Хаддерсфилд" впервые в нынешнем сезоне забил больше одного мяча и выиграл выездной матч. Безотносительно слабостей "Вулверхэмптона", стоит признать: на этот раз команда Дэвида Вагнера превзошла себя.



Иван Громиков специально для FAPL.ru