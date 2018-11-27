Гвардиола наградит Фодена местом в старте на матч с "Лионом"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола пообещал своему юному полузащитнику Филу Фодену место в стартовом составе на выездной матч Лиги Чемпионов против "Лиона" во вторник вечером.

В этом розыгрыше Лиги Чемпионов 18-летний Фоден провел на поле только три минуты, однако Фил занимает важное место в планах Гвардиолы на будущее и, по слухам, находится на пороге подписания нового долгосрочного контракта.



Чтобы продемонстрировать свою веру в подопечного, Гвардиола собирается выпустить Фодена с первых минут на важный матч, в котором "горожанам" будет достаточно очка, чтобы гарантировать себе участие в 1/8 финала Лиги Чемпионов.



"Он определенно готов выходить в старте. Это ощущение у меня было еще во время предсезонного периода — он произвел на меня невероятное впечатление. Он стал сильнее и теперь лучше осознает, что способен выступать за нас".



"В последнем матче (против "Вест Хэма") он сыграл 20 минут на высоком уровне. Он был очень активен с мячом. Каждый раз, когда он играл в этом сезоне, он был хорош. Ему будет полезно провести 90 минут. Он всегда был частью команды, и он определенно готов выйти в старте на этот матч", — цитирует Гвардиолу The Telegraph.