Садио Мане заболел накануне матча против ПСЖ
Нападающий "Ливерпуля" Садио Мане приболел перед важнейшим матчем Лиги Чемпионов против ПСЖ и теперь рискует не сыграть в Париже.
В минувшую субботу Мане сыграл все 90 минут победного для "красных" матча Премьер-Лиги против "Уотфорда" (0:3). Однако затем Садио почувствовал себя неважно.
Как сообщает Liverpool Echo, окончательное решение насчет 26-летнего сенегальца наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп примет после утренней тренировки во вторник.
К слову, именно Мане, на днях подписавшего новый долгосрочный контракт, Клопп собирался взять с собой на пресс-конференцию на "Парк де Пренс" во вторник днем.
Добавим, что матч в Париже является определяющим для "Ливерпуля". В случае победы команда Клоппа досрочно гарантирует себе выход в плей-офф Лиги Чемпионов, иначе же все решится в заключительном поединке группового этапа против "Наполи" 11 декабря.
26.11.2018 23:40
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Последние комментарии:
там шакири может закрыть
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Поправляйся, африкос. И без него должны выигрывать.
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Вот и отмазка готова на случай поражения.
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