Садио Мане заболел накануне матча против ПСЖ

Нападающий "Ливерпуля" Садио Мане приболел перед важнейшим матчем Лиги Чемпионов против ПСЖ и теперь рискует не сыграть в Париже.

В минувшую субботу Мане сыграл все 90 минут победного для "красных" матча Премьер-Лиги против "Уотфорда" (0:3). Однако затем Садио почувствовал себя неважно.



Как сообщает Liverpool Echo, окончательное решение насчет 26-летнего сенегальца наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп примет после утренней тренировки во вторник.



К слову, именно Мане, на днях подписавшего новый долгосрочный контракт, Клопп собирался взять с собой на пресс-конференцию на "Парк де Пренс" во вторник днем.



Добавим, что матч в Париже является определяющим для "Ливерпуля". В случае победы команда Клоппа досрочно гарантирует себе выход в плей-офф Лиги Чемпионов, иначе же все решится в заключительном поединке группового этапа против "Наполи" 11 декабря.