Садио Мане заболел накануне матча против ПСЖ

Садио Мане Нападающий "Ливерпуля" Садио Мане приболел перед важнейшим матчем Лиги Чемпионов против ПСЖ и теперь рискует не сыграть в Париже.

В минувшую субботу Мане сыграл все 90 минут победного для "красных" матча Премьер-Лиги против "Уотфорда" (0:3). Однако затем Садио почувствовал себя неважно.

Как сообщает Liverpool Echo, окончательное решение насчет 26-летнего сенегальца наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп примет после утренней тренировки во вторник.

К слову, именно Мане, на днях подписавшего новый долгосрочный контракт, Клопп собирался взять с собой на пресс-конференцию на "Парк де Пренс" во вторник днем.

Добавим, что матч в Париже является определяющим для "Ливерпуля". В случае победы команда Клоппа досрочно гарантирует себе выход в плей-офф Лиги Чемпионов, иначе же все решится в заключительном поединке группового этапа против "Наполи" 11 декабря.



Метки Ливерпуль, Мане

Автор mihajlo   

Дата 26.11.2018 23:40

Количество просмотров Просмотров: 289

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. blackdreamer 27.11.2018 00:17 # blackdreamer
    там шакири может закрыть

    (ответить)

  2. electric 27.11.2018 00:01 # electric
    Поправляйся, африкос. И без него должны выигрывать.

    (ответить)

  3. suddenly 27.11.2018 00:01 # suddenly
    Вот и отмазка готова на случай поражения.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: