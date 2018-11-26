Гиггз отговаривает "Юнайтед" от увольнения Моуриньо

Легенда "Манчестер Юнайтед" Райан Гиггз заявил, что увольнение главного тренера Жозе Моуриньо не решит всех проблем "красных дьяволов".

По ходу этого сезона, своего третьего на "Олд Траффорд", Моуриньо дал уже немало поводов руководству клуба задуматься о смене рулевого. Безголевая ничья против "Кристал Пэлас" в субботу лишь усугубила положение Жозе, как и его команды в таблице Премьер-Лиги.



Однако Гиггз отговаривает свой бывший клуб от радикальных мер. Райан продолжает верить, что Моуриньо под силу исправить ситуацию и найти выход и кризиса.



"Я не представляю себе, что смена тренера на этой стадии что-либо изменит. Каждый знает, каких успехов он добивался на протяжении всех этих лет. В последнее время нам не хватало стабильности, поэтому нам нужно сохранить веру в него".



"Но в то же время результаты должны измениться. Думаю, у нас есть тренер и игроки, чтобы изменить ситуацию с результатами", — сообщил Гиггз Sky Sports.