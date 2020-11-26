Линделеф угодил в лазарет "Юнайтед"

Защитник "Манчестер Юнайтед" Виктор Линделеф угодил на некоторое время лазарет и теперь пропустит матч Лиги Чемпионов против "Янг Бойз".

Линделеф испытывал явный дискомфорт в концовке безголевого матча Премьер-Лиги против "Кристал Пэлас" в субботу и не принимал участия в тренировке команды в понедельник.



Позже днем на своей пресс-конференции главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуриньо подтвердил, что у 24-летнего шведа травма задней поверхности бедра. Виктор проведет в лазарете несколько недель, но, вероятно, вернется к насыщенному праздничному периоду.



"Он пропустит некоторое время. У нас есть Эрик Байи и Фил Джонс. У Маркоса Рохо небольшая травма, а у Виктора Линделефа полноценная травма, которая оставит его вне игры на некоторое время. Поэтому в данный момент мы можем рассчитывать лишь на тройку из Джонса, Смоллинга и Байи".



"Линделеф завтра пройдет углубленное обследование, но опыт медицинского штаба и собственные ощущения игрока говорят нам о том, что это проблема мышечного характера. А такая проблема требует времени".



"Если мы сможем рассчитывать на Виктора в период около Рождества, когда нам потребуется абсолютно каждый игрок, это было бы хорошо", — цитирует Моуриньо Sky Sports.



Добавим, помимо упомянутых Линделефа и Рохо, на тренировке "Юнайтед" также не был замечен защитник Маттео Дармиан, сыгравший все 90 минут матча против "Пэлас".