"Эвертон" вступил в борьбу за Ндомбеле

"Эвертон" присоединился к числу клубов, заинтересованных в полузащитнике "Лиона" Танги Ндомбеле.

"Лион" лишь минувшим летом выкупил Ндомбеле у "Амьена" за 7 миллионов фунтов, однако в этом сезоне Танги демонстрирует настолько классную игру в Лиге 1 и Лиге Чемпионов, что теперь оценивается в 40 млн. фунтов.



Ранее 21-летнего француза связывали с переходом в "Манчестер Сити" и "Тоттенхэм", однако Liverpool Echo располагает информацией, что виды на Ндомбеле имеет и "Эвертон".



Главный тренер "ирисок" Марку Силва и спортивный директор Марсель Брандс внимательно следят за успехами молодого полузащитника и готовы предпринять попытку приобрести Танги в одно из двух ближайших трансферных окон.



В Ндомбеле Силва и Брандс видят физически мощного полузащитника, действующего от штрафной до штрафной. Морган Шнайдерлен с этой ролью не справляется, тогда как Джеймс Маккарти еще не вернулся в строй после перелома ноги.