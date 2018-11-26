Мойес: "Кроос дал мне свое согласие на переход в "Юнайтед"
Экс-наставник "Манчестер Юнайтед" Дэвид Мойес рассказал, насколько близки "красные дьяволы" были к приобретению полузащитника Тони Крооса в период его работы на "Олд Траффорд".
Кроос был одной из целей Мойеса, когда тот искал усиление после своего назначения преемником сэра Алекса Фергюсона в 2013 году. Тем летом "Юнайтед" провалил работу на трансферном рынке, ограничившись покупкой Маруана Феллайни в заключительный день окна.
По словам Дэвида, Кроос, в тот момент выступавший за "Баварию" и позже перешедший в "Реал", уже дал свое согласие присоединиться к "дьяволам", пока не передумал.
"Тони Кроос дал мне свое согласие на переход в "Манчестер Юнайтед". Я встречался с ним и его женой, когда он был в "Баварии", и мы обо всем договорились", — сообщил Мойес talkSPORT.
Добавим, тем же летом Мойес упустил Лейтона Бэйнса, Сеска Фабрегаса и Гарета Бэйла.
26.11.2018 21:00
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Ну давайте ещё поностальгируем
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Парень не прогадал отказавшись от перехода.
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