Мойес: "Кроос дал мне свое согласие на переход в "Юнайтед"

Экс-наставник "Манчестер Юнайтед" Дэвид Мойес рассказал, насколько близки "красные дьяволы" были к приобретению полузащитника Тони Крооса в период его работы на "Олд Траффорд".

Кроос был одной из целей Мойеса, когда тот искал усиление после своего назначения преемником сэра Алекса Фергюсона в 2013 году. Тем летом "Юнайтед" провалил работу на трансферном рынке, ограничившись покупкой Маруана Феллайни в заключительный день окна.



По словам Дэвида, Кроос, в тот момент выступавший за "Баварию" и позже перешедший в "Реал", уже дал свое согласие присоединиться к "дьяволам", пока не передумал.



"Тони Кроос дал мне свое согласие на переход в "Манчестер Юнайтед". Я встречался с ним и его женой, когда он был в "Баварии", и мы обо всем договорились", — сообщил Мойес talkSPORT.



Добавим, тем же летом Мойес упустил Лейтона Бэйнса, Сеска Фабрегаса и Гарета Бэйла.