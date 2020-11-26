"Боруссия" готова к переговорам с "Челси" и "Ливерпулем" насчет Пулишича
"Боруссия" открыта к продаже Кристиана Пулишича в январе за 70 миллионов фунтов при условии, что вингер останется в Дортмунде до конца сезона.
"Челси", "Ливерпуль" и ПСЖ имеют давний интерес к игроку сборной США, который никак не соглашается продлить свой контракт, истекающий в конце следующего сезона.
Прежде "Боруссия" ничего не хотела слышать о возможном расставании со своей восходящей звездой, однако приближение Пулишича к заключительным 12 месяцам по своему контракту заставляет дортмундцев проявить расчетливость.
Как утверждает The Telegraph, теперь лидеры Бундеслиги готовы обсудить продажу Кристиана, если получат предложение в соответствии со своими ожиданиями и смогут немедленно арендовать 20-летнего игрока до конца сезона.
Особенно интересной эта возможность может показаться "Челси", ведь Эден Азар все еще мечтает о "Реале", а Педро и Виллиану уже за 30 лет.
26.11.2018 20:00
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Последние комментарии:
Торги наверное будут
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Берём. Будет наказывать глиномесов и скамцо
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Сколько? 70 млн? Он максимум 40 стоит
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Выиграем конкуренцию у пенсов, а потом скажем, что Пулишич хронический инвалид.
Все как в прошлый раз.
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Дорогой пиндос
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Разведут Пенсов или ПОРТиков, как лохов голимых
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