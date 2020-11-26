"Боруссия" готова к переговорам с "Челси" и "Ливерпулем" насчет Пулишича

"Боруссия" открыта к продаже Кристиана Пулишича в январе за 70 миллионов фунтов при условии, что вингер останется в Дортмунде до конца сезона.

"Челси", "Ливерпуль" и ПСЖ имеют давний интерес к игроку сборной США, который никак не соглашается продлить свой контракт, истекающий в конце следующего сезона.



Прежде "Боруссия" ничего не хотела слышать о возможном расставании со своей восходящей звездой, однако приближение Пулишича к заключительным 12 месяцам по своему контракту заставляет дортмундцев проявить расчетливость.



Как утверждает The Telegraph, теперь лидеры Бундеслиги готовы обсудить продажу Кристиана, если получат предложение в соответствии со своими ожиданиями и смогут немедленно арендовать 20-летнего игрока до конца сезона.



Особенно интересной эта возможность может показаться "Челси", ведь Эден Азар все еще мечтает о "Реале", а Педро и Виллиану уже за 30 лет.