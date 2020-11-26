"Боруссия" готова к переговорам с "Челси" и "Ливерпулем" насчет Пулишича

Кристиан Пулишич "Боруссия" открыта к продаже Кристиана Пулишича в январе за 70 миллионов фунтов при условии, что вингер останется в Дортмунде до конца сезона.

"Челси", "Ливерпуль" и ПСЖ имеют давний интерес к игроку сборной США, который никак не соглашается продлить свой контракт, истекающий в конце следующего сезона.

Прежде "Боруссия" ничего не хотела слышать о возможном расставании со своей восходящей звездой, однако приближение Пулишича к заключительным 12 месяцам по своему контракту заставляет дортмундцев проявить расчетливость.

Как утверждает The Telegraph, теперь лидеры Бундеслиги готовы обсудить продажу Кристиана, если получат предложение в соответствии со своими ожиданиями и смогут немедленно арендовать 20-летнего игрока до конца сезона.

Особенно интересной эта возможность может показаться "Челси", ведь Эден Азар все еще мечтает о "Реале", а Педро и Виллиану уже за 30 лет.



Метки Боруссия, Ливерпуль, Пулишич, Челси

Автор mihajlo   

Дата 26.11.2018 20:00

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Последние комментарии:




  1. chebrec 26.11.2018 21:12 # chebrec
    Торги наверное будут

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  2. lfc-in-my-heart 26.11.2018 21:01 # lfc-in-my-heart
    Берём. Будет наказывать глиномесов и скамцо

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  3. firmino9 26.11.2018 20:46 # firmino9
    Сколько? 70 млн? Он максимум 40 стоит

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  4. naby-keita 26.11.2018 20:16 # naby-keita
    Выиграем конкуренцию у пенсов, а потом скажем, что Пулишич хронический инвалид.
    Все как в прошлый раз.

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  5. chelsea-69 26.11.2018 20:14 # chelsea-69
    Дорогой пиндос

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  6. staryi-eblan 26.11.2018 20:13 # staryi-eblan
    Разведут Пенсов или ПОРТиков, как лохов голимых

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