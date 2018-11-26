Инс раскритиковал Моуриньо за использование Санчеса

Экс-полузащитник "Манчестер Юнайтед" Пол Инс раскритиковал главного тренера "красных дьяволов" Жозе Моуриньо за неправильное использование нападающего Алексиса Санчеса.

В субботнем матче на "Олд Траффорд" против "Кристал Пэлас" подопечные Моуриньо были вынуждены довольствоваться ничьей — 0:0. Этот результат оставил "Юнайтед" уже в 14 очках позади соседей из "Манчестер Сити".



В упомянутом матче "Юнайтед" так и не удалось дожать соперника, а Санчес появился на поле лишь за 20 минут до конца и был вынужден играть в глубине поля, что сильно огорчило Инса.



"Болельщики свистели в конце матча, и это не похоже на "Манчестер Юнайтед". Не хочу проявить неуважение к "Пэлас", но мы говорим о "Юнайтед". Выпускать Феллайни прежде Санчеса? В чем твой план?"



"Когда "Юнайтед" не может забить, они выпускают Феллайни и начинают забрасывать мяч вперед, но "Пэлас" хорошо готов к подобному. "Юнайтед" полагается на удачу, на отскоки мяча".



"Платить Санчесу полмиллиона фунтов, чтобы он играл защитника? Играть в длинный заброс мяча? Мы не хотим этого, мы хотим видеть Санчеса в чужой штрафной. Болельщики были достаточно терпеливы, но я не наблюдаю у команды сыгранности или каких-то идей в игре", — сообщил Инс в эфире Match of the Day.