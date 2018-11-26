Арсен Венгер готов возглавить "Баварию"

Арсен Венгер и Арьен Роббен Бывший главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер находит привлекательной возможность вернуться к работе с "Баварией".

Ранее в ноябре Венгер заверил, что не помышляет о пенсии и надеется обзавестись новой работой к Новому году. Некоторое время Арсена сватали в "Милан", однако сам же француз опроверг эти слухи, также исключив свое назначение в другом английском клубе.

Как стало известно The Telegraph, наиболее вероятным вариантом для Венгера является "Бавария", которая в этом сезоне находится в глубоком кризисе и всерьез задумывается о расставании с Нико Ковачем, заступившим на тренерский мостик лишь минувшим летом.

По информации немецкой прессы, руководство "Баварии" уже вовсю обсуждает кандидатуру 69-летнего Венгера и вскоре может наладить официальный контакт с Арсеном, который заинтересован в работе с одним из грандов европейского футбола, испытывающим временные трудности.

Венгер прекрасно осведомлен о возможностями "Баварии", с которой его "Арсенал" неоднократно пересекался в Лиге Чемпионов в предыдущие годы, и вдобавок свободно говорит по-немецки.

Добавив, что Венгер находится без работы с минувшего лета, когда он покинул "Арсенал" после 22 сезонов — и за год до истечения своего контракта.



Метки Арсенал, Бавария, Венгер

Автор mihajlo   

Дата 26.11.2018 19:00

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Последние комментарии:




  1. gerrard08 26.11.2018 19:14 # gerrard08
    Сначала подумал утка, но телеграф?
    Баварцы вроде не похожи на отмаров, чтоб принимать такие тупые решения.

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  2. al-faarabi 26.11.2018 19:11 # al-faarabi
    Рэмси и Венгер в Баварии, это сильно

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  3. naby-keita 26.11.2018 19:01 # naby-keita
    ООООО да! Давай Арсен! Оформи ЛЧ с Баварией.

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