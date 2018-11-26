"Вест Хэм" решил не продавать Арнаутовича в январе

"Вест Хэм" принял решение относительно будущего Марко Арнаутовича и теперь готов блокировать любые предложения насчет своего нападающего в январе.

На прошлой неделе Арнаутович дал понять, что открыт к переходу в клуб из Лиги Чемпионов. Спустя считанные дни в прессе появились слухи, что "Манчестер Юнайтед" будет готов заплатить более 50 миллионов фунтов за 29-летнего австрийца в январе.



Если эти слухи правдивы, "молотобойцы" смогли бы крупно заработать на игроке, которого они сами приобрели у "Стоука" в июле 2017 за 24 млн. фунтов, однако Evening Standard стало известно, что лондонский клуб решил не продавать Арнаутовича, какие бы деньги за того не предложили.



В "Вест Хэме" уверены, что Арнаутович по-прежнему счастлив в клубе, несмотря на публичный манифест о своих амбициях. Кроме того, Марко остается важнейшей фигурой в планах главного тренера Мануэля Пеллегрини на будущее.