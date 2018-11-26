Папастатопулос: "Арсенал" играет на 70-80 процентов от своего потенциала"
Защитник "Арсенала" Сократис Папастатопулос заявил, что сейчас его команда играет только на "70-80 процентов" от своего истинного потенциала.
Благодаря воскресной победе 1:2 в гостях у "Борнмута" подопечные Унаи Эмери продлили свою беспроигрышную серию до 17 матчей с учетом всех соревнований и оказались всего в одном очке от топ-4 Премьер-Лиги.
Сократис, который на "Виталити Стэдиум" отметился своим первым появлением в старте в рамках Премьер-Лиги с сентября, уверен, что "канониры" пока не набрали свою лучшую форму и могут играть еще лучше.
"Мы играет только на 70-80 процентов от своих возможностей. Нам нужно прибавить кое в каких вещах. Например, меньше не терять мяч и лучше завершать свои комбинации. Этого нам не хватает. Нам нужно улучшить это, и мы это понимаем. Мы упорно трудимся каждый день, и я счастлив быть частью такой команды, которая так хорошо работает сообща".
"Нам требуется время, но хорошо, что тренер постоянно нам объясняет, объясняет и объясняет. Мы каждый день анализируем видео с матчей. Конечно, это помогает, но мы не можем искать оправданий, если что-то идет не так", — цитирует Папастатопулоса Evening Standard.
26.11.2018 17:00
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Последние комментарии:
Делайте чо хотите. Но размажьте этих кур.
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Уж кто бы говорил-то, но только не грек.
"Прибавить кое в каких вещах" - это усадить грека обратно на лавку.
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мы же не лузерпуль, как лошки играть на 50 процентов и Црвене всасывать
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Всё верно
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