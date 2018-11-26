Азар признал превосходство "Сити" над "Челси"
Плеймейкер "Челси" Эден Азар признал, что его команда пока не в состоянии тягаться с "Манчестер Сити" за титул Премьер-Лиги.
Поражение 3:1 от "Тоттенхэма" в субботу оставило "синих" в семи очках позади лидирующего "Сити". Несмотря на то, что впереди еще две трети дистанции, Азар не надеется догнать "горожан". Азар предлагает "Челси" сосредоточиться на удержании в топ-4.
"Мы думаем о том, чтобы финишировать в топ-4, а не о том, чтобы стать чемпионами. Мы знаем, что "Сити" не сильно лучше "Челси", но в данный момент они лучше".
"В чем "Сити" лучше? Во многих вещах: в контроле игры; когда они создают моменты, они забивают; возможно, они лучше в обороне. Они обладают игроками топ-уровня".
"Также дело в их стабильности, они выигрывают матч за матчем. Они в хорошей форме с прошлого года, и нам тоже нужно вернуться на этот уровень", — цитирует Азара Evening Standard.
26.11.2018 16:00
Просмотров: 925
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Поздравляю Болельщиков Сити с победой АПЛ Кубок Фа КУбок Лиги Лига Чемпионов, и поздравляю Стерлинга золотым мячом и Пепа лучшим тренером года
2 июня 2019
(ответить)
с королями никто не сможет тягаться
(ответить)
Все происходит как я и предсказывал. Команда развивается, игра и результат становится лучше. Я четко веду команду пидарасов в Челси. Главное, теперь не расслаблять рот и жопу
Как я и говорил, у Челси абсолютно лучшая жопа АПЛ. Сбалансированная, пластичная и классная. Взаимозаменяемость и возможность секса игроков между собой просто поражает воображение. Хочешь - ебись в 2 жопы, хочешь - в 3, желание есть - соси член у атакующего полузащитника. Абсолютно любые сочетания без потери качества.
У Челси абсолютно лучший пидар АПЛ и, возможно, мира это я BEZVIZ. Никакие Азары, Сильвы, Лингарды и в подметки не годятся.
Я прогнозировал Челси много черных лохматых хуев в этом году. Еще пока рано судить, но уже сейчас, занимая 4-е место, Челси недвусмысленно оголил свою жопу.
Ну и напоследок. Пидары фапла, хyecocы всех команд, здесь обитающие и спорившие, вы не сравнитесь со мной по миньетам - изучайте миньет. Улучшите свое понимание сути миньета и секса в жопу и процессов в них. Чтобы глотать члены,так как делаю я
(ответить)
превосходство в пять очков, это еще синяки неплохо идут несмотря на смену кипера или коуча.
(ответить)
Признался?
Это и так всем понятно
(ответить)
Как быть то а???
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий