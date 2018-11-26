Азар признал превосходство "Сити" над "Челси"

Эден Азар Плеймейкер "Челси" Эден Азар признал, что его команда пока не в состоянии тягаться с "Манчестер Сити" за титул Премьер-Лиги.

Поражение 3:1 от "Тоттенхэма" в субботу оставило "синих" в семи очках позади лидирующего "Сити". Несмотря на то, что впереди еще две трети дистанции, Азар не надеется догнать "горожан". Азар предлагает "Челси" сосредоточиться на удержании в топ-4.

"Мы думаем о том, чтобы финишировать в топ-4, а не о том, чтобы стать чемпионами. Мы знаем, что "Сити" не сильно лучше "Челси", но в данный момент они лучше".

"В чем "Сити" лучше? Во многих вещах: в контроле игры; когда они создают моменты, они забивают; возможно, они лучше в обороне. Они обладают игроками топ-уровня".

"Также дело в их стабильности, они выигрывают матч за матчем. Они в хорошей форме с прошлого года, и нам тоже нужно вернуться на этот уровень", — цитирует Азара Evening Standard.



Метки Азар, Манчестер Сити, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 26.11.2018 16:00

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Последние комментарии:




  1. silva77 26.11.2018 16:21 # silva77
    Поздравляю Болельщиков Сити с победой АПЛ Кубок Фа КУбок Лиги Лига Чемпионов, и поздравляю Стерлинга золотым мячом и Пепа лучшим тренером года

    2 июня 2019

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  2. griezmann 26.11.2018 16:19 # griezmann
    с королями никто не сможет тягаться

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  3. bezvizsosyn 26.11.2018 16:18 # bezvizsosyn
    Все происходит как я и предсказывал. Команда развивается, игра и результат становится лучше. Я четко веду команду пидарасов в Челси. Главное, теперь не расслаблять рот и жопу
    Как я и говорил, у Челси абсолютно лучшая жопа АПЛ. Сбалансированная, пластичная и классная. Взаимозаменяемость и возможность секса игроков между собой просто поражает воображение. Хочешь - ебись в 2 жопы, хочешь - в 3, желание есть - соси член у атакующего полузащитника. Абсолютно любые сочетания без потери качества.
    У Челси абсолютно лучший пидар АПЛ и, возможно, мира это я BEZVIZ. Никакие Азары, Сильвы, Лингарды и в подметки не годятся.
    Я прогнозировал Челси много черных лохматых хуев в этом году. Еще пока рано судить, но уже сейчас, занимая 4-е место, Челси недвусмысленно оголил свою жопу.
    Ну и напоследок. Пидары фапла, хyecocы всех команд, здесь обитающие и спорившие, вы не сравнитесь со мной по миньетам - изучайте миньет. Улучшите свое понимание сути миньета и секса в жопу и процессов в них. Чтобы глотать члены,так как делаю я

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  4. mancunia-planet 26.11.2018 16:10 # mancunia-planet
    превосходство в пять очков, это еще синяки неплохо идут несмотря на смену кипера или коуча.

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  5. didier-11 26.11.2018 16:02 # didier-11
    Признался?
    Это и так всем понятно

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  6. chebrec 26.11.2018 16:01 # chebrec
    Как быть то а???

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