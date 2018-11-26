Азар признал превосходство "Сити" над "Челси"

Плеймейкер "Челси" Эден Азар признал, что его команда пока не в состоянии тягаться с "Манчестер Сити" за титул Премьер-Лиги.

Поражение 3:1 от "Тоттенхэма" в субботу оставило "синих" в семи очках позади лидирующего "Сити". Несмотря на то, что впереди еще две трети дистанции, Азар не надеется догнать "горожан". Азар предлагает "Челси" сосредоточиться на удержании в топ-4.



"Мы думаем о том, чтобы финишировать в топ-4, а не о том, чтобы стать чемпионами. Мы знаем, что "Сити" не сильно лучше "Челси", но в данный момент они лучше".



"В чем "Сити" лучше? Во многих вещах: в контроле игры; когда они создают моменты, они забивают; возможно, они лучше в обороне. Они обладают игроками топ-уровня".



"Также дело в их стабильности, они выигрывают матч за матчем. Они в хорошей форме с прошлого года, и нам тоже нужно вернуться на этот уровень", — цитирует Азара Evening Standard.