"Юнайтед" заинтересован в Акселе Витселе
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо заинтересован в приобретении полузащитника дортмундской "Боруссии" Акселя Витселя.
На прошлой неделе Моуриньо совершил довольно странную поездку в Брюссель на матч Лиги Наций между сборными Бельгии и Исландии, хотя заранее знал, что его подопечные Маруан Феллайни и Ромелу Лукаку не сыграют.
Ходили слухи, что Моуриньо просматривает в деле защитника "Тоттенхэма" Тоби Алдервейрелда, а сам Жозе заявил, что просто прибыл поддержать Лукаку и оценить состояние нападающего, который уж несколько недель не может забить за клуб.
Однако ESPN стало известно от своих источников, что истинная причина визита Моуриньо — интерес Жозе к 29-летнему Витселю, который в тот вечер провел свой 100-й матч за бельгийскую сборную.
Моуриньо является давним поклонником таланта Акселя и хотел заполучить экс-игрока "Бенфики" и "Зенита" еще минувшим летом, однако тогда "Юнайтед" решил потратиться на более молодого Фреда.
В итоге "красные дьяволы"заплатили "Шахтеру" 52 миллиона фунтов за 25-летнего Фреда, который пока не адаптировался в английском футболе, а Витсель по сделке стоимостью 18 млн. фунтов сменил "Тяньцзинь Цюаньцзянь" на "Боруссию", которой он помогает сенсационно лидировать в Бундеслиге.
Тем не менее, Моуриньо не собирается покупать Витселя в январе и готов повременить с трансфером до окончания сезона, когда "Юнайтед", в том числе линия полузащиты, может подвергнуться серьезной перестройке.
26.11.2018 15:40
Просмотров: 187
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Все происходит как я и предсказывал. Команда развивается, игра и результат становится лучше. Я четко веду команду пидарасов в Челси. Главное, теперь не расслаблять рот и жопу
Как я и говорил, у Челси абсолютно лучшая жопа АПЛ. Сбалансированная, пластичная и классная. Взаимозаменяемость и возможность секса игроков между собой просто поражает воображение. Хочешь - ебись в 2 жопы, хочешь - в 3, желание есть - соси член у атакующего полузащитника. Абсолютно любые сочетания без потери качества.
У Челси абсолютно лучший пидар АПЛ и, возможно, мира это я BEZVIZ. Никакие Азары, Сильвы, Лингарды и в подметки не годятся.
Я прогнозировал Челси много черных лохматых хуев в этом году. Еще пока рано судить, но уже сейчас, занимая 4-е место, Челси недвусмысленно оголил свою жопу.
Ну и напоследок. Пидары фапла, хyecocы всех команд, здесь обитающие и спорившие, вы не сравнитесь со мной по миньетам - изучайте миньет. Улучшите свое понимание сути миньета и секса в жопу и процессов в них. Чтобы глотать члены,так как делаю я
(ответить)
Щас бы Дортмунд, который будет чемпионом менять на скум, который неизвестно попадёт ли в ЛЕ, кек.
(ответить)
1 Манчестер Сити 13 35
КОРОЛИ на ТРОНЕ!!!
(ответить)
Чморик, аут!
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий