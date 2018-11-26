"Юнайтед" заинтересован в Акселе Витселе

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо заинтересован в приобретении полузащитника дортмундской "Боруссии" Акселя Витселя.

На прошлой неделе Моуриньо совершил довольно странную поездку в Брюссель на матч Лиги Наций между сборными Бельгии и Исландии, хотя заранее знал, что его подопечные Маруан Феллайни и Ромелу Лукаку не сыграют.



Ходили слухи, что Моуриньо просматривает в деле защитника "Тоттенхэма" Тоби Алдервейрелда, а сам Жозе заявил, что просто прибыл поддержать Лукаку и оценить состояние нападающего, который уж несколько недель не может забить за клуб.



Однако ESPN стало известно от своих источников, что истинная причина визита Моуриньо — интерес Жозе к 29-летнему Витселю, который в тот вечер провел свой 100-й матч за бельгийскую сборную.



Моуриньо является давним поклонником таланта Акселя и хотел заполучить экс-игрока "Бенфики" и "Зенита" еще минувшим летом, однако тогда "Юнайтед" решил потратиться на более молодого Фреда.



В итоге "красные дьяволы"заплатили "Шахтеру" 52 миллиона фунтов за 25-летнего Фреда, который пока не адаптировался в английском футболе, а Витсель по сделке стоимостью 18 млн. фунтов сменил "Тяньцзинь Цюаньцзянь" на "Боруссию", которой он помогает сенсационно лидировать в Бундеслиге.



Тем не менее, Моуриньо не собирается покупать Витселя в январе и готов повременить с трансфером до окончания сезона, когда "Юнайтед", в том числе линия полузащиты, может подвергнуться серьезной перестройке.