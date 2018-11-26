Ширер не понимает, почему Сарри не использует Канте как опорника
Бывший нападающий сборной Англии Алан Ширер считает, что наставник "Челси" Маурицио Сарри вхолостую расходует талант Нголо Канте, используя того не в опорной зоне.
Заступив на тренерский мостик "синих" минувшим летом, Сарри сразу же поставил в опорную зону Жоржиньо, а Канте перевел на более атакующую позицию.
Жоржиньо проявил себя с лучшей стороны, когда дело касается распасовки мяча и начала атак, но как полузащитник-разрушитель игрок сборной Италии не впечатляет, и субботнее поражение 3:1 от "Тоттенхэма" это доказывает. В связи с этим Ширер не понимает, почему Сарри не хочет попробовать Канте на привычной позиции.
"Я сбит с толку, почему Маурицио Сарри не использует Нголо Канте перед четверкой своих защитников. Без этой маленькой французской динамо-машины, которая подчищает за партнерами, преследует соперника с мячом, центральные защитники "Челси" Давид Луис и Антонио Рюдигер становятся слишком уязвимы — и это оказало разрушительный эффект против "шпор" в субботу вечером".
"Лестер" выиграл титул, когда их центральными защитниками был Уэс Морган и Роберт Хут. Достойные защитники, но никто из них не отличается высокой скоростью. Однако их недостатки были с лихвой покрыты Канте — лучшим опорным полузащитником в мире, которому и близко нет равных в этом деле. Жоржиньо не соответствует его уровню".
"Канте используется вхолостую там, где он играл против "шпор" — выше по полю и чуть правее. Он не атакующий полузащитник".
"Знаю, Сарри работал с Жоржиньо в "Наполи", и он доверяет ему на этой позиции опорного полузащитника, но на "Уэмбли" Жоржиньо был ужасен", — сообщил Ширер The Sun.
26.11.2018 15:00
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Все происходит как я и предсказывал. Команда развивается, игра и результат становится лучше. Я четко веду команду пидарасов в Челси. Главное, теперь не расслаблять рот и жопу
Как я и говорил, у Челси абсолютно лучшая жопа АПЛ. Сбалансированная, пластичная и классная. Взаимозаменяемость и возможность секса игроков между собой просто поражает воображение. Хочешь - ебись в 2 жопы, хочешь - в 3, желание есть - соси член у атакующего полузащитника. Абсолютно любые сочетания без потери качества.
У Челси абсолютно лучший пидар АПЛ и, возможно, мира это я BEZVIZ. Никакие Азары, Сильвы, Лингарды и в подметки не годятся.
Я прогнозировал Челси много черных лохматых хуев в этом году. Еще пока рано судить, но уже сейчас, занимая 4-е место, Челси недвусмысленно оголил свою жопу.
Ну и напоследок. Пидары фапла, хyecocы всех команд, здесь обитающие и спорившие, вы не сравнитесь со мной по миньетам - изучайте миньет. Улучшите свое понимание сути миньета и секса в жопу и процессов в них. Чтобы глотать члены,так как делаю я
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жоржиньо не только с петухами был ужасен. ширер прав, требуется рокировочка.
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Потому что это Челси
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В целом он прав. Не использовать Канте в опорке - это преступление. Но ещё нужно отдать должное самому дорогому голкиперу в мире. Кепа - 2 результативных ошибки. Где-то в Турции из уст Кариуса вырвалось: "Ух, Кепа! Мой пиздюк!".
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Даже Кличко понятно, что нужно просто поменять Канте и Жоржиньо местами. Вот и вся разгадка. Если Жоржиньо не будет тащить как апз, купить вместо него Фекира.
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Наконец-то хоть кто-то это вслух озвучил
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Ни один адекват этого не понимает. В таком построении тупо и опорника нет и минус цпз практически, ибо Канте там посредственно играет.
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Физрукелио же. Что ты от него хочешь?
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