Ширер не понимает, почему Сарри не использует Канте как опорника

Бывший нападающий сборной Англии Алан Ширер считает, что наставник "Челси" Маурицио Сарри вхолостую расходует талант Нголо Канте, используя того не в опорной зоне.

Заступив на тренерский мостик "синих" минувшим летом, Сарри сразу же поставил в опорную зону Жоржиньо, а Канте перевел на более атакующую позицию.



Жоржиньо проявил себя с лучшей стороны, когда дело касается распасовки мяча и начала атак, но как полузащитник-разрушитель игрок сборной Италии не впечатляет, и субботнее поражение 3:1 от "Тоттенхэма" это доказывает. В связи с этим Ширер не понимает, почему Сарри не хочет попробовать Канте на привычной позиции.



"Я сбит с толку, почему Маурицио Сарри не использует Нголо Канте перед четверкой своих защитников. Без этой маленькой французской динамо-машины, которая подчищает за партнерами, преследует соперника с мячом, центральные защитники "Челси" Давид Луис и Антонио Рюдигер становятся слишком уязвимы — и это оказало разрушительный эффект против "шпор" в субботу вечером".



"Лестер" выиграл титул, когда их центральными защитниками был Уэс Морган и Роберт Хут. Достойные защитники, но никто из них не отличается высокой скоростью. Однако их недостатки были с лихвой покрыты Канте — лучшим опорным полузащитником в мире, которому и близко нет равных в этом деле. Жоржиньо не соответствует его уровню".



"Канте используется вхолостую там, где он играл против "шпор" — выше по полю и чуть правее. Он не атакующий полузащитник".



"Знаю, Сарри работал с Жоржиньо в "Наполи", и он доверяет ему на этой позиции опорного полузащитника, но на "Уэмбли" Жоржиньо был ужасен", — сообщил Ширер The Sun.