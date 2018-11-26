Сарри: "У "Челси" странный характер"
Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри поставил под сомнение характер своей команды.
Еще в сентябре Сарри говорил, что хочет понять, почему команда проваливала защиту чемпионского титула Премьер-Лиги при Жозе Моуриньо и Антонио Конте.
В субботу "синие" потерпели свое первое поражение в этом сезоне, уступив 3:1 "Тоттенхэму", после чего Сарри вернулся к теме характера "Челси".
"Я не понимаю характер этой команды. Думаю, это очень странно. В сезоне 2014/15 у них было 87 очков, затем 50. Затем 93, затем 70".
"Конечно, я рассчитываю на реакцию — в первую очередь во время тренировок, а также в следующем матче. Но я с самого начала очень хорошо понимал, что у нас есть проблемы и что нам придется работать".
"Теперь каждый понимает это. Мы должны поработать, чтобы отреагировать во всех отношениях", — цитирует Сарри Sky Sports.
26.11.2018 14:00
Просмотров: 2283
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Это уже все слышали
(ответить)
та сука поставь ты Канте в опорную - он выест и выжжет весь центр нахуй !!!!!
(ответить)
Команда в порядке. Есть хороший шанс. Надо драться.
(ответить)
опозорился.
(ответить)
просто у щельси так много дыр . что пока залатаешь одну обнаружится другая
(ответить)
Да какой смысл рвать жопу и тратить силы в этом сезоне если уже все ясно что с таким сити тягаться неиют смысла, тратьте как они 6лять а потом говорите о характере! В 4 будем сто проц. А в следующем сезоне более сыгранный состав и укреплённый пускай борется, сити должен ослабнуть после 2 чемпиона подряд и их должны прижучить за нарушения ффп, тогда и доп. Мотивация будет у пенсов, а щас просто переждать нужно и беречь силы и настрой на будущие свершения
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий