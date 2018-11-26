Сарри: "У "Челси" странный характер"

Маурицио Сарри Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри поставил под сомнение характер своей команды.

Еще в сентябре Сарри говорил, что хочет понять, почему команда проваливала защиту чемпионского титула Премьер-Лиги при Жозе Моуриньо и Антонио Конте.

В субботу "синие" потерпели свое первое поражение в этом сезоне, уступив 3:1 "Тоттенхэму", после чего Сарри вернулся к теме характера "Челси".

"Я не понимаю характер этой команды. Думаю, это очень странно. В сезоне 2014/15 у них было 87 очков, затем 50. Затем 93, затем 70".

"Конечно, я рассчитываю на реакцию — в первую очередь во время тренировок, а также в следующем матче. Но я с самого начала очень хорошо понимал, что у нас есть проблемы и что нам придется работать".

"Теперь каждый понимает это. Мы должны поработать, чтобы отреагировать во всех отношениях", — цитирует Сарри Sky Sports.



Метки Сарри, Челси

Автор mihajlo   

Дата 26.11.2018 14:00

Количество просмотров Просмотров: 2283

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. chebrec 26.11.2018 15:14 # chebrec
    Это уже все слышали

    (ответить)

  2. winnerd 26.11.2018 15:04 # winnerd
    та сука поставь ты Канте в опорную - он выест и выжжет весь центр нахуй !!!!!

    (ответить)

  3. akadam 26.11.2018 14:53 # akadam
    Команда в порядке. Есть хороший шанс. Надо драться.

    (ответить)

  4. alexomck 26.11.2018 14:25 # alexomck
    опозорился.

    (ответить)

  5. chr1s8rown 26.11.2018 14:23 # chr1s8rown
    просто у щельси так много дыр . что пока залатаешь одну обнаружится другая

    (ответить)

  6. bezviz 26.11.2018 14:17 # bezviz
    Да какой смысл рвать жопу и тратить силы в этом сезоне если уже все ясно что с таким сити тягаться неиют смысла, тратьте как они 6лять а потом говорите о характере! В 4 будем сто проц. А в следующем сезоне более сыгранный состав и укреплённый пускай борется, сити должен ослабнуть после 2 чемпиона подряд и их должны прижучить за нарушения ффп, тогда и доп. Мотивация будет у пенсов, а щас просто переждать нужно и беречь силы и настрой на будущие свершения

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: