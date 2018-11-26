Сарри: "У "Челси" странный характер"

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри поставил под сомнение характер своей команды.

Еще в сентябре Сарри говорил, что хочет понять, почему команда проваливала защиту чемпионского титула Премьер-Лиги при Жозе Моуриньо и Антонио Конте.



В субботу "синие" потерпели свое первое поражение в этом сезоне, уступив 3:1 "Тоттенхэму", после чего Сарри вернулся к теме характера "Челси".



"Я не понимаю характер этой команды. Думаю, это очень странно. В сезоне 2014/15 у них было 87 очков, затем 50. Затем 93, затем 70".



"Конечно, я рассчитываю на реакцию — в первую очередь во время тренировок, а также в следующем матче. Но я с самого начала очень хорошо понимал, что у нас есть проблемы и что нам придется работать".



"Теперь каждый понимает это. Мы должны поработать, чтобы отреагировать во всех отношениях", — цитирует Сарри Sky Sports.