Невилл: "По игре "Юнайтед" ничуть не близок к топ-4"
Экс-защитник "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл заявил, что "красным дьяволам" необходимо значительно улучшить свою игру, чтобы надеяться на попадание в топ-4 Премьер-Лиги.
В минувшую пятницу главный тренер "Юнайтед" Жозе Моуриньо выразил уверенность, что к Новому году его команда поднимется в топ-4. Однако на следующий день "дьяволы" показали весьма унылый футбол, сыграв дома без голов с "Кристал Пэлас".
По мнению Невилла, "Юнайтед" слишком нестабилен, чтобы рассчитывать на попадание в первую четверку. Гари считает, что Моуриньо нужно серьезно взбодрить свою команду.
"Я сам не был на "Олд Траффорд" в субботу, но разговаривал с людьми, которые были. В плане ощущений болельщиков, просмотра игры и действий игроков на поле это была летаргия".
"Думаю, Жозе сделал правильный посыл перед матчем, заявив, что они непременно окажутся в топ-4. Я не думаю, что ему позволили бы такие слова на старте сезона, особенно на старте прошлого сезона, когда он потратил так много денег. "Юнайтед" должен быть в топ-4".
"Однако в данный момент времени они ничуть не близки к этому, и главная помеха этому — нестабильность. Вы видели, как они сыграли на выезде с "Челси" и почти победили, как сыграли на выезде с "Уотфордом" и "Янг Бойз". Иногда за ними можно наблюдать. Но когда ты смотришь за ними дома против "Вулверхэмптона", "Кристал Пэлас" и "Валенсии", то понимаешь, что они ничуть не близки".
"Они нестабильны — не только на протяжении матчей, но даже на протяжении отдельных таймов. Это неправильно, и в данный момент игроки и близко не показывают уровень, который позволял бы надеяться на попадание в топ-4", — цитирует Невилла Manchester Evening News.
26.11.2018 13:00
Просмотров: 734
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
На выходных в глазах мелькало, от того, как стремительно МЮ во главе с Моуром врывался в топ-4)).
(ответить)
Провел Обоссаному шершавым мухомором по губам, скриньте.
(ответить)
Инструкцию по эксплуатации автобуса пора корректировать.
(ответить)
Смотря какую четверку Хосе имел ввиду. Подозреваю, что речь шла о зоне вылета. Все шансы есть там оказаться. Не понимаю, почему не верят Хосе.
Гений же.
(ответить)
Маур наверное плохо стало оттого как часто его коментят бывшие игроки мю
(ответить)
Тоже мне эксперт нашёлся, ёпта!
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий