Невилл: "По игре "Юнайтед" ничуть не близок к топ-4"

Жозе Моуриньо Экс-защитник "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл заявил, что "красным дьяволам" необходимо значительно улучшить свою игру, чтобы надеяться на попадание в топ-4 Премьер-Лиги.

В минувшую пятницу главный тренер "Юнайтед" Жозе Моуриньо выразил уверенность, что к Новому году его команда поднимется в топ-4. Однако на следующий день "дьяволы" показали весьма унылый футбол, сыграв дома без голов с "Кристал Пэлас".

По мнению Невилла, "Юнайтед" слишком нестабилен, чтобы рассчитывать на попадание в первую четверку. Гари считает, что Моуриньо нужно серьезно взбодрить свою команду.

"Я сам не был на "Олд Траффорд" в субботу, но разговаривал с людьми, которые были. В плане ощущений болельщиков, просмотра игры и действий игроков на поле это была летаргия".

"Думаю, Жозе сделал правильный посыл перед матчем, заявив, что они непременно окажутся в топ-4. Я не думаю, что ему позволили бы такие слова на старте сезона, особенно на старте прошлого сезона, когда он потратил так много денег. "Юнайтед" должен быть в топ-4".

"Однако в данный момент времени они ничуть не близки к этому, и главная помеха этому — нестабильность. Вы видели, как они сыграли на выезде с "Челси" и почти победили, как сыграли на выезде с "Уотфордом" и "Янг Бойз". Иногда за ними можно наблюдать. Но когда ты смотришь за ними дома против "Вулверхэмптона", "Кристал Пэлас" и "Валенсии", то понимаешь, что они ничуть не близки".

"Они нестабильны — не только на протяжении матчей, но даже на протяжении отдельных таймов. Это неправильно, и в данный момент игроки и близко не показывают уровень, который позволял бы надеяться на попадание в топ-4", — цитирует Невилла Manchester Evening News.



Метки Манчестер Юнайтед, Невилл, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 26.11.2018 13:00

Количество просмотров Просмотров: 734

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Последние комментарии:




  1. radik86radik 26.11.2018 14:05 # radik86radik
    На выходных в глазах мелькало, от того, как стремительно МЮ во главе с Моуром врывался в топ-4)).

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  2. leon-britton 26.11.2018 14:00 # leon-britton
    Провел Обоссаному шершавым мухомором по губам, скриньте.

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  3. akadam 26.11.2018 13:22 # akadam
    Инструкцию по эксплуатации автобуса пора корректировать.

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  4. el-ray 26.11.2018 13:12 # el-ray
    Смотря какую четверку Хосе имел ввиду. Подозреваю, что речь шла о зоне вылета. Все шансы есть там оказаться. Не понимаю, почему не верят Хосе.

    Гений же.

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  5. chebrec 26.11.2018 13:08 # chebrec
    Маур наверное плохо стало оттого как часто его коментят бывшие игроки мю

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  6. electric 26.11.2018 13:04 # electric
    Тоже мне эксперт нашёлся, ёпта!

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