Невилл: "По игре "Юнайтед" ничуть не близок к топ-4"

Экс-защитник "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл заявил, что "красным дьяволам" необходимо значительно улучшить свою игру, чтобы надеяться на попадание в топ-4 Премьер-Лиги.

В минувшую пятницу главный тренер "Юнайтед" Жозе Моуриньо выразил уверенность, что к Новому году его команда поднимется в топ-4. Однако на следующий день "дьяволы" показали весьма унылый футбол, сыграв дома без голов с "Кристал Пэлас".



По мнению Невилла, "Юнайтед" слишком нестабилен, чтобы рассчитывать на попадание в первую четверку. Гари считает, что Моуриньо нужно серьезно взбодрить свою команду.



"Я сам не был на "Олд Траффорд" в субботу, но разговаривал с людьми, которые были. В плане ощущений болельщиков, просмотра игры и действий игроков на поле это была летаргия".



"Думаю, Жозе сделал правильный посыл перед матчем, заявив, что они непременно окажутся в топ-4. Я не думаю, что ему позволили бы такие слова на старте сезона, особенно на старте прошлого сезона, когда он потратил так много денег. "Юнайтед" должен быть в топ-4".



"Однако в данный момент времени они ничуть не близки к этому, и главная помеха этому — нестабильность. Вы видели, как они сыграли на выезде с "Челси" и почти победили, как сыграли на выезде с "Уотфордом" и "Янг Бойз". Иногда за ними можно наблюдать. Но когда ты смотришь за ними дома против "Вулверхэмптона", "Кристал Пэлас" и "Валенсии", то понимаешь, что они ничуть не близки".



"Они нестабильны — не только на протяжении матчей, но даже на протяжении отдельных таймов. Это неправильно, и в данный момент игроки и близко не показывают уровень, который позволял бы надеяться на попадание в топ-4", — цитирует Невилла Manchester Evening News.