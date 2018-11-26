Почеттино: "Алли все еще совершает много ошибок"

Деле Алли и Маурисио Почеттино Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино заявил, что его полузащитник Деле Алли обладает "удивительным характером", но все еще совершает много ошибок.

В минувшую субботу 22-летний Алли сыграл ключевую роль в победе "шпор" над "Челси" (3:1), забив первый гол своей команды.

Своей игрой Деле заслужил похвалу Почеттино, однако Маурисио по-прежнему считает, что его подопечный должен значительно прибавить.

"Он такой талантливый игрок, и у него удивительный характер. Иногда он вредит сам себе, иногда он должен лучше контролировать себя. Но он так молод, и мы здесь, чтобы помочь ему".

"Он совершает много ошибок, но мы пытаемся быть добрыми и одновременно строгими, чтобы помочь ему. Мы хотим помочь ему развить свою карьеру. Мы хотим заложить мощный фундамент, чтобы он мог пойти еще выше".

"Он проделал огромный путь за два с половиной году у нас. Молодому парню никогда не бывает легко стабильно играть на высоком уровне, когда происходит так много всего — а многие вещи происходят из-за его молодости", — цитирует Почеттино Sky Sports.



Метки Алли, Почеттино, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 26.11.2018 12:00

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  1. naby-keita 26.11.2018 12:55 # naby-keita
    даже этого достаточно, чтоб сделать из Жоржинья собачку

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  2. chebrec 26.11.2018 12:49 # chebrec
    С ериксоном частенько Челси забивают

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