Почеттино: "Алли все еще совершает много ошибок"

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино заявил, что его полузащитник Деле Алли обладает "удивительным характером", но все еще совершает много ошибок.

В минувшую субботу 22-летний Алли сыграл ключевую роль в победе "шпор" над "Челси" (3:1), забив первый гол своей команды.



Своей игрой Деле заслужил похвалу Почеттино, однако Маурисио по-прежнему считает, что его подопечный должен значительно прибавить.



"Он такой талантливый игрок, и у него удивительный характер. Иногда он вредит сам себе, иногда он должен лучше контролировать себя. Но он так молод, и мы здесь, чтобы помочь ему".



"Он совершает много ошибок, но мы пытаемся быть добрыми и одновременно строгими, чтобы помочь ему. Мы хотим помочь ему развить свою карьеру. Мы хотим заложить мощный фундамент, чтобы он мог пойти еще выше".



"Он проделал огромный путь за два с половиной году у нас. Молодому парню никогда не бывает легко стабильно играть на высоком уровне, когда происходит так много всего — а многие вещи происходят из-за его молодости", — цитирует Почеттино Sky Sports.