"Эвертон" планирует выкупить Андре Гомеша у "Барселоны"

Главный тренер "Эвертона" Марку Силва рассказал о своих планах выкупить трансфер полузащитника Андре Гомеша у "Барселоны".

Два года назад "Барселона" заплатила "Валенсии" 29 миллионов фунтов за Гомеша, причем эта сумма не учитывает бонус, если Андре станет обладателем "Золотого мяча".



В полной степени раскрыть свой талант на "Ноу Камп" игроку сборной Португалии не удалось, поэтому минувшим летом Гомеш откликнулся на зов своего соотечественника Силвы и присоединился к мерсисайдскому клубу на правах аренды.



К "ирискам" 25-летний полузащитник перебрался с травмой и дебютировал лишь в прошлом месяце. Однако Андре быстро набрал отличную форму и был просто великолепен в победном матче против "Кардиффа" в субботу (1:0). Вскоре "Эвертон" собирается поговорить с "Барселоной" насчет выкупа Гомеша.



"Думаю, в правильный момент времени мы должны попытаться выкупить его. У нас есть время для этого. Мы очень им довольны, ему нравится здесь, но зачем поднимать эту тему каждую неделю — пускай лучше "Барселона" немного забудет об Андре!"



"Мы займемся этим в правильный момент. Андре хорошо проводит здесь время, и мы не хотим подвергать его давлению, требуя сделать выбор. Пока еще рано".



"Я очень хорошо его знал, хотя никогда не работал с ним прежде. Прошлый сезон сложился не лучшим образом для него, но мы хорошо поговорили с ним перед тем, как он присоединился к нам".



"Когда он перешел, то был травмирован, и это было тяжелое время, но сейчас он играет и делает это очень хорошо. Уверен, он будет играть еще лучше, потому что он обладает мастерством для этого", — цитирует Силву Liverpool Echo.