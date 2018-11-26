Клопп: "Фирмино невероятно ценен для нас"

Роберто Фирмино Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп поддержал нападающего Роберто Фирмино, который в минувший уикенд прервал свою двухмесячную голевую "засуху" в Премьер-Лиге.

Отличившись на предпоследней минуте субботнего матча против "Уотфорда" и упрочив победу "красных" со счетом 3:0, Фирмино забил свой первый гол в высшем английском дивизионе с 15 сентября.

На протяжении этого периода игра Роберто порой вызывала вопросы. Фирмино зачастую сознательно отходит в глубину поля за мячом, позволяя своим партнерам Мохамеду Салаху и Садио Мане оперировать на острие атак.

Всего с начала сезона 27-летний бразилец забил шесть голов, включая лишь два в 15 последних матчах, однако Клопп убежден, что Фирмино заслуживает находиться на поле.

"Все это зависит от того, что вы хотите видеть, что вы ожидаете, с чем вы сравниваете".

"На матче против "Фулхэма" присутствовали 20 немецких тренеров — не знаю, что думали критики, но когда я увиделся с ними, и мы пошли выпить вместе, они говорили: "Бобби Фирмино! Какой игрок!"

"Это из-за тех маленьких деталей, которые он делает. Он так упорно трудится, он поспевает везде. Да, он забил шесть голов, но он создал 5,000 возможностей для открываний другим".

"Все зависит от того, как вы на это смотрите. Он никогда не подойдет ко мне и не скажет: "Люди пишут о том, что я не забиваю. Можно я вернусь на свою прежнюю позицию?"

"Он делает свою работу, и он невероятно ценен для нас. Я очень им доволен", — цитирует Клоппа Sky Sports.



Метки Клопп, Ливерпуль, Фирмино

Автор mihajlo   

Дата 26.11.2018 10:00

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  1. tot35 26.11.2018 11:44 # tot35
    Бразилец и в африке бразилец

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  2. firmino9 26.11.2018 11:16 # firmino9
    Фирма красавчик

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  3. radik86radik 26.11.2018 11:09 # radik86radik
    Не вижу авторитетных умозаключений от анального баклажана и эксперта из посудомоечного цеха. Так же в топике не хватает визга про королей на троне.

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  4. girasimus 26.11.2018 10:40 # girasimus
    Словно Брюс Ли на фото.

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  5. papka-legend 26.11.2018 10:14 # papka-legend
    лучший игрок команды

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  6. blackdreamer 26.11.2018 10:10 # blackdreamer
    нереальный топарь
    лучшее что играло в лфк в последние лет 5
    спасибо хоффенхайму и скаутам с футбол манагера

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  7. naby-keita 26.11.2018 10:09 # naby-keita
    у Фирмино и празднования оригинальные и классными получаются.
    невероятный игрок

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  8. liverpo0ol 26.11.2018 10:05 # liverpo0ol
    Топ !! крысам из голубого помёта только мечтать о таком игроке

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