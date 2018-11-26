Клопп: "Фирмино невероятно ценен для нас"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп поддержал нападающего Роберто Фирмино, который в минувший уикенд прервал свою двухмесячную голевую "засуху" в Премьер-Лиге.

Отличившись на предпоследней минуте субботнего матча против "Уотфорда" и упрочив победу "красных" со счетом 3:0, Фирмино забил свой первый гол в высшем английском дивизионе с 15 сентября.



На протяжении этого периода игра Роберто порой вызывала вопросы. Фирмино зачастую сознательно отходит в глубину поля за мячом, позволяя своим партнерам Мохамеду Салаху и Садио Мане оперировать на острие атак.



Всего с начала сезона 27-летний бразилец забил шесть голов, включая лишь два в 15 последних матчах, однако Клопп убежден, что Фирмино заслуживает находиться на поле.



"Все это зависит от того, что вы хотите видеть, что вы ожидаете, с чем вы сравниваете".



"На матче против "Фулхэма" присутствовали 20 немецких тренеров — не знаю, что думали критики, но когда я увиделся с ними, и мы пошли выпить вместе, они говорили: "Бобби Фирмино! Какой игрок!"



"Это из-за тех маленьких деталей, которые он делает. Он так упорно трудится, он поспевает везде. Да, он забил шесть голов, но он создал 5,000 возможностей для открываний другим".



"Все зависит от того, как вы на это смотрите. Он никогда не подойдет ко мне и не скажет: "Люди пишут о том, что я не забиваю. Можно я вернусь на свою прежнюю позицию?"



"Он делает свою работу, и он невероятно ценен для нас. Я очень им доволен", — цитирует Клоппа Sky Sports.