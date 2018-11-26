Бенитес открыт к возвращению в Серию А

Главный тренер "Ньюкасла" Рафаэль Бенитес заявил, что открыт к возвращению в Серию А.

Как известно, контракт Бенитеса с "сороками" истекает уже в конце сезона. 58-летний испанец отказывается продлевать сотрудничество из-за нежелания владельца клуба Майка Эшли поддержать его на трансферном рынке.



Существует вероятность, что следующим лето Рафаэлю придется искать новый клуб. В таком случае Бенитес будет готов рассмотреть свое возвращение в Серию А, где ранее он тренировал "Интер" и "Наполи".



"Я по-прежнему хочу выигрывать титулы и коллекционировать трофеи, сражаться на высочайшем уровне. А итальянская Серия А — одно из крупнейших соревнований в мире".



"Кроме того, у меня есть преимущество в виде того, что я говорю на местном языке, знаю и восхищаюсь итальянской культурой. Это помогает. Поэтому я не берусь загадывать будущее", — сообщил Бенитес Gazzetta dello Sport.