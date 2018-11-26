Шакири предупредил "Сити", что "Ливерпуль" не сбавит обороты

Джердан Шакири и Мохамед Салах Вингер "Ливерпуля" Джердан Шакири пригрозил "Манчестер Сити", что его команда не собирается сбавлять обороты в борьбе за титул Премьер-Лиги.

После победы 0:4 над "Вест Хэмом" в минувшую субботу главный тренер "Сити" Хосеп Гвардиола признался, что великолепная форма "Ливерпуля", выдавшего свой лучший старт сезона в эру Премьер-Лиги, помогает "горожанам" оставаться в тонусе.

Способность "красных" поддерживать столь высокий темп на длинной дистанции все еще остается под вопросом, однако Шакири советует действующим чемпионам не ждать, что их преследователь сам сойдет с дистанции.

"Мы будем в гонке до самого конца. Нам не нужно волноваться о "Манчестер Сити", нам нужно волноваться лишь насчет самих себя, стараясь показывать хорошую игру на поле и побеждать в матчах".

"У каждого матча своя история, и мы должны двигаться матч за матчем. Когда выигрываешь такие тяжелые матчи (как против "Уотфорда"), это доказывает, что мы будем сражаться до конца за многие цели".

"Думаю, мы просто должны продолжать идти вперед, продолжать работать и выигрывать матчи", — цитирует Шакири Liverpool Echo.



Метки Ливерпуль, Шакири

Автор mihajlo   

Дата 26.11.2018 08:00

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  1. liverpool1892est 26.11.2018 09:21 # liverpool1892est
    Маленький,злой,ягдтерьер с огромным сердцем и неиссякаемым электродвигателем в жопе от Теслы будет тем Джокером,который поможет стать чемпионами "Самому великому клубу"...Аминь

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  2. firmino9 26.11.2018 08:57 # firmino9
    Правильный настрой. Вперед Шак

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  3. tot35 26.11.2018 08:17 # tot35
    Тупой

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