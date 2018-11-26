Шакири предупредил "Сити", что "Ливерпуль" не сбавит обороты

Вингер "Ливерпуля" Джердан Шакири пригрозил "Манчестер Сити", что его команда не собирается сбавлять обороты в борьбе за титул Премьер-Лиги.

После победы 0:4 над "Вест Хэмом" в минувшую субботу главный тренер "Сити" Хосеп Гвардиола признался, что великолепная форма "Ливерпуля", выдавшего свой лучший старт сезона в эру Премьер-Лиги, помогает "горожанам" оставаться в тонусе.



Способность "красных" поддерживать столь высокий темп на длинной дистанции все еще остается под вопросом, однако Шакири советует действующим чемпионам не ждать, что их преследователь сам сойдет с дистанции.



"Мы будем в гонке до самого конца. Нам не нужно волноваться о "Манчестер Сити", нам нужно волноваться лишь насчет самих себя, стараясь показывать хорошую игру на поле и побеждать в матчах".



"У каждого матча своя история, и мы должны двигаться матч за матчем. Когда выигрываешь такие тяжелые матчи (как против "Уотфорда"), это доказывает, что мы будем сражаться до конца за многие цели".



"Думаю, мы просто должны продолжать идти вперед, продолжать работать и выигрывать матчи", — цитирует Шакири Liverpool Echo.