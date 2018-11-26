"Эвертон" нацелился на Габриэля Барбозу

"Эвертон" готов предложить бразильскому нападающему Габриэлю Барбозе вторую попытку заиграть в Европе после провала в "Интере".

Выступая за родной "Сантос", Барбоза считался большой надеждой бразильского футбола, а пресса регулярно сватала Габриэля то в один, то в другой топ-клуб Европы.



В конце концов в 2016 году Барбоза уехал выступать за "Интер", однако забил единственный гол в девяти матчах Серии А и был отправлен в аренду в "Бенфику". Командировка в Португалию получилась еще менее эффективной — тоже один гол, но в пяти матчах.



В январе 2018 Габриэль по прозвищу Габигол на правах аренды вернулся в "Сантос", где постепенно вернулся в форму, а в мае даже отметился двумя хет-триками.



Как сообщает Daily Mirror, теперь главный тренер "ирисок" Марку Силва хочет вернуть 22-летнего бразильца в Европу. Габриэль мог бы стать ценным дополнением к атакующей линии "Эвертона", поскольку способен сыграть по всему фронту нападения, включая оба фланга и позицию 10-го номера.



Добавим, что договариваться мерсисайдскому клубу предстоит с "Интером", который до сих пор владеет правами на Барбозу.