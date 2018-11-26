"Челси" посетит Японию следующим летом

"Челси" официально объявил, что следующим летом, в рамках подготовки к сезону 2019/20, команда Маурицио Сарри совершит турне по Японии.

Ранее в своей истории "синие" лишь однажды навещали Страну восходящего солнца. Это случилось в 2012 году, когда "Челси" как победитель Лиги Чемпионов принимал участие в клубном Чемпионате Мира, уступив в полуфинале "Коринтиансу".



Новый визит в Японию состоится в рамках сотрудничества "Челси" со своим титульным спонсором компанией Yokohama. Ближайшие месяцы "синие" посвятят разработке программы турне — пока же ни точных дат, ни имен соперников не сообщается.



"Сыграть в Японии — это будет удивительный опыт для игроков "Челси". Я нахожусь здесь только 24 часа, но уже увидел страсть футбольный болельщиков в этой стране, поэтому я уверен, что это будет великолепное событие для каждого", — сообщил легенда "синих" Дидье Дрогба, прибывший в Токио в качестве посла клуба.