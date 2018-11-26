Азар допускает свой уход из "Челси", но не зимой, и не в ПСЖ

Плеймейкер "Челси" Эден Азар исключил свой уход из клуба в январе, как и трансфер в ПСЖ, но признал, что может покинуть "Стэмфорд Бридж" по окончании сезона.

О своей готовности покинуть "Челси" Азар дал ясно понять еще минувшим летом, вдохновившись успешным выступлением за сборную Бельгии на Чемпионате Мира в России. Однако "Реал" так и не решился сделать свое предложение насчет Эдена.



Когда летнее трансферное окно осталось позади, Азар дал понять, что по-прежнему разрывается между своей мечтой о "Реале" и новом контракте с "синими" вместо того, что истекает в конце следующего сезона.



В настоящий момент ситуация остается неизменной. 27-летний бельгиец уверен лишь в том, что этот сезон доиграет в команде Маурицио Сарри и что не перейдет в ПСЖ.



"В прошлом у меня были кое-какие контакты ПСЖ. Но мне это было не интересно. Если однажды мне суждено вернуться во Францию, то это будет "Лилль". Однако сегодня мое возвращение во французскую лигу исключено".



"После этого сезона у меня останется еще один год по контракту с "Челси". Если я не продлю его, переход будет возможен. Я не представляю себе, что уйду в январе. Я бы никогда не поступил так из-за клуба, из-за болельщиков".



Вероятность моего ухода следующим летом существует, но также есть вероятность, что я проведу остаток своей карьеры в "Челси", — сообщил Азар Canal+.