"Саутгемптон" не хочет спешить с увольнением Хьюза

"Саутгемптон" все еще хочет дать своему главному тренеру Марку Хьюзу время на исправление ситуации.

Поражение 3:2 от "Фулхэма" в субботу стало уже девятым матчем, которые прошли с момента первой и единственной победы "святых" в этом сезоне. Подопечные Хьюза набрали только восемь очков и сейчас делят последнее место в Премьер-Лиге с двумя другими командами.



Субботний матч на "Крэйвен Коттадж" многими воспринимался как определяющий для судьбы Марка, однако The Telegraph утверждает, что боссы клуба с "Сент Мэри" готовы проявить еще немного терпения и не спешить с увольнением валлийского специалиста.



"Саутгемптон" совсем не хочет искать своего четвертого рулевого с лета 2016, особенно после того, как в конце прошлого сезона Хьюз заключил новый контракт на три года.



Одновременно с этим "святые" рассчитывают на скорейшее улучшение результатов, и если Хьюз этого не обеспечит, то планировать январские трансферы будет кто-то другой.