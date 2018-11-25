Сборная Ирландии попытается увести Деклана Райса у англичан

Новоиспеченный тренер сборной Ирландии Мик Маккарти пообещал сделать все возможности, чтобы увести полузащитника "Вест Хэма" Деклана Райса из под носа у англичан.

В минувшую среду ирландская сборная попрощалась с Мартином О'Нилом и его помощником Роем Кином, на место которых в воскресенье заступил Маккарти, сделав своим ассистентом другого Кина — Робби.



Одной из своих первых задач на новом месте работы Маккарти назвал вербовку 19-летнего Райса, который выдающимся образом проводит этот сезон, заинтересовав топ-клубы Премьер-Лиги и оказавшись в эпицентре сражения Футбольных Ассоциаций Англии и Ирландии.



"Я уже разговаривал с отцом Деклана Шоном, мы очень хорошо побеседовали. Я просто хотел прояснить некоторые вещи, убрать некоторое недопонимание".



"Деклан не вызывался сюда на предыдущие матчи совсем не из-за ссоры с Роем или Мартином — те испытываю безмерное уважение к Деклану".



"В то же время нам известно, что Гарет Саутгейт приглашал его посмотреть базу сборной Англии в Сент Джордж Парк и звал выступать за Англию. Вокруг этого было много шума, но он не сказал им ни да, ни нет, хотя и был ошеломлен таким вниманием к себе".



"В самом начале я бы посоветовал ему просто сосредоточиться на завоевании места в составе "Вест Хэма", а уже затем думать о международной карьере. Сейчас он сделал этот шаг и закрепился в основе "Вест Хэма", поэтому я собираюсь поговорить с ним и его отцом в декабре", — цитирует Маккарти Sky Sports.