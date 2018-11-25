Эмери: "Было важно победить перед дерби"

Унаи Эмери Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери заявил, что его команде было важно обыграть "Борнмут" в преддверии дерби Северного Лондона против "Тоттенхэма" на следующей неделе.

Победа 1:2 на "Виталити Стэдиум" продлила беспроигрышную серию "канониров" до 17 матчей. Теперь "Арсенал" находится всего в одном очке позади "Челси" и в трех позади "Тоттенхэма".

Именно со "шпорами" подопечные Эмери сыграют в следующее воскресенье на "Эмирейтс". Для Унаи и его игроков важно понимать, что в случае победы в дерби они догонят соседей.

"Каждый матч — это возможность набрать три очка, и сегодня нам было очень важно победить и остаться вблизи "Тоттенхэма", "Челси" и "Ливерпуля".

"Думаю, "Манчестер Сити" слишком далеко ушел вперед, но мы хотим сосредоточиться на своем развитии, и для этого было важно победить сегодня — особенно когда у тебя домашний матч с "Тотттенхэмом" на следующей неделе", — цитирует Эмери Sky Sports.



Метки Арсенал, Эмери

Автор mihajlo   

Дата 25.11.2018 22:00

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