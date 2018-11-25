Робертсон обвинил Уилла Хьюза в симуляции

Защитник "Ливерпуля" Энди Робертсон заявил, что Уилл Хьюз из "Уотфорда" должен был получить желтую карточку за симуляцию, а не пенальти в субботнем матче Премьер-Лиги.

В субботу "красные" отпраздновали победу со счетом 0:3, однако после матча со стороны "шершней" посыпались упреки в адрес рефери Джонатана Мосса, который в начале второго тайма отказался присудить домашней команде 11-метровый.



Робертсон, после минимального контакта с которым и упал Хьюз, тоже остался недоволен бездействием арбитра. Шотландец считает, что Мосс должен был наказать симулянта.



"Я смотрел повторы и до сих пор думаю, что не коснулся его. Думаю, он собирался упасть. Он довольно легко оказался на газоне, и я не знаю, почему рефери не предупредил его, раз уж не стал назначать пенальти".



"У рефери могли появиться сомнения, но я не касался его. Назначение пенальти было бы слишком суровым решением, и я думаю, рефери поступил правильно".



"Многие игроки пытаются заработать пенальти любой ценой, и иногда защитники особо ничего не могут с этим поделать. Я продолжил играть дальше, потому что пенальти не было".



"Моя совесть чиста. Я бы лишь добавил, что рефери, возможно, стоило показать желтую карточку", — сообщил Робертсон Liverpool Echo.



