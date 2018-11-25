Робертсон обвинил Уилла Хьюза в симуляции

Энди Робертсон Защитник "Ливерпуля" Энди Робертсон заявил, что Уилл Хьюз из "Уотфорда" должен был получить желтую карточку за симуляцию, а не пенальти в субботнем матче Премьер-Лиги.

В субботу "красные" отпраздновали победу со счетом 0:3, однако после матча со стороны "шершней" посыпались упреки в адрес рефери Джонатана Мосса, который в начале второго тайма отказался присудить домашней команде 11-метровый.

Робертсон, после минимального контакта с которым и упал Хьюз, тоже остался недоволен бездействием арбитра. Шотландец считает, что Мосс должен был наказать симулянта.

"Я смотрел повторы и до сих пор думаю, что не коснулся его. Думаю, он собирался упасть. Он довольно легко оказался на газоне, и я не знаю, почему рефери не предупредил его, раз уж не стал назначать пенальти".

"У рефери могли появиться сомнения, но я не касался его. Назначение пенальти было бы слишком суровым решением, и я думаю, рефери поступил правильно".

"Многие игроки пытаются заработать пенальти любой ценой, и иногда защитники особо ничего не могут с этим поделать. Я продолжил играть дальше, потому что пенальти не было".

"Моя совесть чиста. Я бы лишь добавил, что рефери, возможно, стоило показать желтую карточку", — сообщил Робертсон Liverpool Echo.

Энди Робертсон и Уилл Хьюз



Метки Ливерпуль, Премьер-Лига, Робертсон, Уотфорд, Хьюз

Автор mihajlo   

Дата 25.11.2018 21:00

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  1. vals1702 25.11.2018 22:01 # vals1702
    симулянт сразу было понятно , жк надо было давать

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  2. akadam 25.11.2018 21:17 # akadam
    Хьюз хоть и был в штрафной, мяч к комементу касания уже выбил из штрафной влево от ворот, да и сам и двигался влево от ворот.

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  3. superzaki 25.11.2018 21:16 # superzaki
    Лютый топарь,за скока там шитей покупал крайний защитников? Ну что за лахи по жизни эти голубые

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  4. recyjoed 25.11.2018 21:13 # recyjoed
    все верно. хьюз пидр. в арсенал его!

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  5. slash-lfc 25.11.2018 21:02 # slash-lfc
    Во времена Броджерса этим Хьюзом интересовались, когда он был пиздюком и играл за Дерби.
    Как бы Робертсону ща ФА не въебала замечание.

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