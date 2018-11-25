Робертсон обвинил Уилла Хьюза в симуляции
Защитник "Ливерпуля" Энди Робертсон заявил, что Уилл Хьюз из "Уотфорда" должен был получить желтую карточку за симуляцию, а не пенальти в субботнем матче Премьер-Лиги.
В субботу "красные" отпраздновали победу со счетом 0:3, однако после матча со стороны "шершней" посыпались упреки в адрес рефери Джонатана Мосса, который в начале второго тайма отказался присудить домашней команде 11-метровый.
Робертсон, после минимального контакта с которым и упал Хьюз, тоже остался недоволен бездействием арбитра. Шотландец считает, что Мосс должен был наказать симулянта.
"Я смотрел повторы и до сих пор думаю, что не коснулся его. Думаю, он собирался упасть. Он довольно легко оказался на газоне, и я не знаю, почему рефери не предупредил его, раз уж не стал назначать пенальти".
"У рефери могли появиться сомнения, но я не касался его. Назначение пенальти было бы слишком суровым решением, и я думаю, рефери поступил правильно".
"Многие игроки пытаются заработать пенальти любой ценой, и иногда защитники особо ничего не могут с этим поделать. Я продолжил играть дальше, потому что пенальти не было".
"Моя совесть чиста. Я бы лишь добавил, что рефери, возможно, стоило показать желтую карточку", — сообщил Робертсон Liverpool Echo.
25.11.2018 21:00
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Последние комментарии:
симулянт сразу было понятно , жк надо было давать
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Хьюз хоть и был в штрафной, мяч к комементу касания уже выбил из штрафной влево от ворот, да и сам и двигался влево от ворот.
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Лютый топарь,за скока там шитей покупал крайний защитников? Ну что за лахи по жизни эти голубые
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все верно. хьюз пидр. в арсенал его!
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Во времена Броджерса этим Хьюзом интересовались, когда он был пиздюком и играл за Дерби.
Как бы Робертсону ща ФА не въебала замечание.
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