Эмери: "Сегодня Озил был не нужен"

Наставник "Арсенала" Унаи Эмери объяснил, почему полузащитник Месут Озил не принял участия в победном матче против "Борнмута".

Выездная победа 1:2 в воскресенье позволила "канонирам" продлить свою беспроигрышную серию до 17 матчей с учетом всех соревнований и приблизиться на расстояние в одно очко к топ-4 Премьер-Лиги.



Весь матч против "вишенок" Озил провел на скамейке запасных, а во втором тайме даже не получил команды разминаться. По словам Эмери, он просто решил, что в этой игре Месут команде не нужен.



"Почему Озил даже не разминался? Это зависит от того, какой матч мы играем и как складывается игра на протяжении 90 минут. Я решил сыграть по-другому".



"Мы много думали, как нам лучше провести этот матч — матч, в котором высоки требования к физической готовности и который играется в высоком темпе. И мы решили сыграть так, как сыграли".



"Однако каждый игрок важен. Сегодня мы выбрали схему с тремя защитниками. Это еще одна возможность прибавить и нащупать свою лучшую игру", — цитирует Эмери Daily Mirror.