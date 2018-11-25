Эмери: "Сегодня Озил был не нужен"

Месут Озил Наставник "Арсенала" Унаи Эмери объяснил, почему полузащитник Месут Озил не принял участия в победном матче против "Борнмута".

Выездная победа 1:2 в воскресенье позволила "канонирам" продлить свою беспроигрышную серию до 17 матчей с учетом всех соревнований и приблизиться на расстояние в одно очко к топ-4 Премьер-Лиги.

Весь матч против "вишенок" Озил провел на скамейке запасных, а во втором тайме даже не получил команды разминаться. По словам Эмери, он просто решил, что в этой игре Месут команде не нужен.

"Почему Озил даже не разминался? Это зависит от того, какой матч мы играем и как складывается игра на протяжении 90 минут. Я решил сыграть по-другому".

"Мы много думали, как нам лучше провести этот матч — матч, в котором высоки требования к физической готовности и который играется в высоком темпе. И мы решили сыграть так, как сыграли".

"Однако каждый игрок важен. Сегодня мы выбрали схему с тремя защитниками. Это еще одна возможность прибавить и нащупать свою лучшую игру", — цитирует Эмери Daily Mirror.



Метки Арсенал, Борнмут, Озил, Озил

Автор mihajlo   

Дата 25.11.2018 20:00

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