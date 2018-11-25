Грилиш: "Лучший момент моей карьеры"

Полузащитник "Астон Виллы" Джек Грилиш назвал гол в ворота "Бирмингема" лучшим моментом своей карьеры.

В воскресенье команда Дина Смита и Джона Терри отпраздновала волевую победу в городском дерби — 4:2. Один из четырех голов "вилланов" забил как раз 23-летний Грилиш, замкнув головой подачу к дальней штанге, и таких эмоций прежде Джек еще не испытывал.



"Еще будучи ребенком и учась в школе, я всегда мечтал играть в такого рода матчах. Мне посчастливилось исполнить эту мечту".



"Но когда ты забиваешь в такого рода матче, это совершенно другой уровень. Это, наверное, пока что самый любимый момент моей карьеры".



"Не думаю, что я когда-либо прежде в своей жизни забивал головой, но подача была настолько хороша, что я просто не мог промахнуться. Когда мяч оказался в сетке, я был вне себя от радости", — сообщил Грилиш Sky Sports.



Добавим, эта победа стала для "Астон Виллы" третьей подряд и помогла приблизиться на расстояние в четыре очка к зоне плей-офф Чемпионшипа.



