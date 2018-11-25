"Арсенал" справился с "Борнмутом"

Пьер-Эмерик Обамеянг Одержав победу 1:2 в гостях у "Борнмута", "Арсенал" продлил свою беспроигрышную серию до 17 матчей и оказался на расстоянии в одно очко от зоны Лиги Чемпионов.

У "вишенок" можно было наблюдать три перестановки в старте относительно предыдущего матча. Чарли Дэниэлс, Дэн Гослинг и Джошуа Кинг появились вместо Адама Смита, Льюиса Кука и Джордона Айба.

"Канониры" из-за небольшой травмы недосчитались Александра Лакасетта, зато вернулся в команду защитник Сократис Папастатопулос. Генрих Мхитарян вышел вместо Месута Озила.

Некоторое время команды присматривались друг к другу, а затем обменялись опаснейшими моментами. На восьмой минуте Дэвид Брукс получил короткую передачу в штрафной и расстрелял гостевые ворота, однако из-за офсайда гол не был засчитан.

В ответ на это спустя уже одну минуту Лукас Торрейра дальним ударом сотряс штангу. Алекс Ивоби пытался сыграть на добивании, но в створ не попал. Игра оставалось обоюдоострой и дальше. Оба голкипера сделали по хорошему сейву.

А на 30-й минуте счет был открыт. Джефферсон Лерма так сильно спешил вернуться в оборону, что совершил автогол, в стиле заправского нападающего пробив по летящему мячу после прострела Сеада Колашинаца — 0:1.

Поведя в счете, "Арсенал" почувствовал себя уверенно и принялся искать второй гол. Однако "Борнмут" не опускал руки и на последних секундах тайма провел результативную контратаку. Брукс сделал передачу с подступов к штрафной на правый край площадки, откуда Кинг пробил в касание — 1:1.

После перерыва "канониры" принялись нагнетать давление. И хотя явные голевые моменты отсутствовали, на 67-й минуте лондонцам удалось выйти вперед. Колашинац открылся на левом краю штрафной площади, в касание переведя разрезающую передачу Алекса Ивоби к воротам, откуда Пьер-Эмерик Обамеянг расстрелял ворота — 1:2.

В остатке матча "Арсенал" решил сыграть на удержание. "Борнмут" давил из последних сил, а Лерма на 85-й минуте даже пробил в штангу, но счет уже не изменился.

Невероятный автогол, отмененный спорным образом гол Брукса и попадание в штангу — "Борнмут" имеет полное право считать итоговый результат несправедливым, однако, как говорится, везет сильнейшим, а сегодня "Арсенал" показал себя более классной командой, которая лучше пользуется своими моментами.

"Борнмут" — "Арсенал". Отчет о матче



Метки Арсенал, Борнмут, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 25.11.2018 18:30

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Последние комментарии:




  1. quavo 25.11.2018 19:01 # quavo
    Арсенал чемпики

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  2. griezmann 25.11.2018 19:01 # griezmann
    25.11.2018 18:28 #
    chr1s8rown

    трудно быть радужным

    Откуда: Кызыл-кия Киргизия
    Болеет за: ЛФК

    Источник: http://fapl.ru/users/chr1s8rown/

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  3. ccchelsea 25.11.2018 18:55 # ccchelsea
    Опять отскок.

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  4. al-faarabi 25.11.2018 18:46 # al-faarabi
    спасибо за Лено и Торрейру, это два топа, не то что у пенсов, которые шарлотанов подписали, первый не может отобрать мяч, а второй не может отбить в упор летящий мяч

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  5. griezmann 25.11.2018 18:35 # griezmann
    1 Манчестер Сити

    КОРОЛИ на ТРОНЕ !!!

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  6. brown-ale 25.11.2018 18:33 # brown-ale
    Странно, что Эмери сливает Рэмси, хотя Мктрчан мертвее мертвого.

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  7. liverfun 25.11.2018 18:33 # liverfun
    не хватает вишенкам класса, чтоб одерживать победы в матчах с более сильным на бумаге соперником, что с маню, что с аснлом сами себе привезли проблемы, хотя играли здорово.
    ну а матч еще раз подтвердил, что нужны видеоповторы

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  8. naby-keita 25.11.2018 18:33 # naby-keita
    С победой, твари.
    Абсолютно не заслуженно.

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  9. denkik 25.11.2018 18:33 # denkik
    Долбаный Манчестер Юнайтед! 3 экспресса мне завалил! Все зашло как надо, кроме этой некогда великой команды. Арсенал молодец. И тотал больше зашло и обе забьют и победа Арсенала. Ливерпуль тоже выиграл, Сити выиграл, Тоттенхэм выиграл. Надо же было в прессе этих калек ставить :(

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  10. alexomck 25.11.2018 18:33 # alexomck
    челси, ливерпули с ситями в разы больше тратят, похетино не первый год шпор тренит, Эмери только пришел и уже за 4ку бьется. 5 место будет отличным результатом, 4е прост подвиг.
    пысы: торейра хорош, но не новость.

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  11. redwhitegun 25.11.2018 18:32 # redwhitegun
    Заберите этого долбаного арменина обратно, денег не надо)) не понял нахой заменили Торрейру. На 60 минуте ждал двойную замену Ивоби и Мхитаряна...

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  12. krutoykanonir 25.11.2018 18:29 # krutoykanonir
    Сложнейший матч. Игра сегодня у команды не шла. Но умение побеждать в таких матчах - это очень важно. С победой!

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  13. reams 25.11.2018 18:29 # reams
    Гранд, но и топ клуб (с)
    На классе!

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