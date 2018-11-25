"Арсенал" справился с "Борнмутом"

Одержав победу 1:2 в гостях у "Борнмута", "Арсенал" продлил свою беспроигрышную серию до 17 матчей и оказался на расстоянии в одно очко от зоны Лиги Чемпионов.

У "вишенок" можно было наблюдать три перестановки в старте относительно предыдущего матча. Чарли Дэниэлс, Дэн Гослинг и Джошуа Кинг появились вместо Адама Смита, Льюиса Кука и Джордона Айба.



"Канониры" из-за небольшой травмы недосчитались Александра Лакасетта, зато вернулся в команду защитник Сократис Папастатопулос. Генрих Мхитарян вышел вместо Месута Озила.



Некоторое время команды присматривались друг к другу, а затем обменялись опаснейшими моментами. На восьмой минуте Дэвид Брукс получил короткую передачу в штрафной и расстрелял гостевые ворота, однако из-за офсайда гол не был засчитан.



В ответ на это спустя уже одну минуту Лукас Торрейра дальним ударом сотряс штангу. Алекс Ивоби пытался сыграть на добивании, но в створ не попал. Игра оставалось обоюдоострой и дальше. Оба голкипера сделали по хорошему сейву.



А на 30-й минуте счет был открыт. Джефферсон Лерма так сильно спешил вернуться в оборону, что совершил автогол, в стиле заправского нападающего пробив по летящему мячу после прострела Сеада Колашинаца — 0:1.



Поведя в счете, "Арсенал" почувствовал себя уверенно и принялся искать второй гол. Однако "Борнмут" не опускал руки и на последних секундах тайма провел результативную контратаку. Брукс сделал передачу с подступов к штрафной на правый край площадки, откуда Кинг пробил в касание — 1:1.



После перерыва "канониры" принялись нагнетать давление. И хотя явные голевые моменты отсутствовали, на 67-й минуте лондонцам удалось выйти вперед. Колашинац открылся на левом краю штрафной площади, в касание переведя разрезающую передачу Алекса Ивоби к воротам, откуда Пьер-Эмерик Обамеянг расстрелял ворота — 1:2.



В остатке матча "Арсенал" решил сыграть на удержание. "Борнмут" давил из последних сил, а Лерма на 85-й минуте даже пробил в штангу, но счет уже не изменился.



Невероятный автогол, отмененный спорным образом гол Брукса и попадание в штангу — "Борнмут" имеет полное право считать итоговый результат несправедливым, однако, как говорится, везет сильнейшим, а сегодня "Арсенал" показал себя более классной командой, которая лучше пользуется своими моментами.



"Борнмут" — "Арсенал". Отчет о матче