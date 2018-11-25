"Арсенал" справился с "Борнмутом"
Одержав победу 1:2 в гостях у "Борнмута", "Арсенал" продлил свою беспроигрышную серию до 17 матчей и оказался на расстоянии в одно очко от зоны Лиги Чемпионов.
У "вишенок" можно было наблюдать три перестановки в старте относительно предыдущего матча. Чарли Дэниэлс, Дэн Гослинг и Джошуа Кинг появились вместо Адама Смита, Льюиса Кука и Джордона Айба.
"Канониры" из-за небольшой травмы недосчитались Александра Лакасетта, зато вернулся в команду защитник Сократис Папастатопулос. Генрих Мхитарян вышел вместо Месута Озила.
Некоторое время команды присматривались друг к другу, а затем обменялись опаснейшими моментами. На восьмой минуте Дэвид Брукс получил короткую передачу в штрафной и расстрелял гостевые ворота, однако из-за офсайда гол не был засчитан.
В ответ на это спустя уже одну минуту Лукас Торрейра дальним ударом сотряс штангу. Алекс Ивоби пытался сыграть на добивании, но в створ не попал. Игра оставалось обоюдоострой и дальше. Оба голкипера сделали по хорошему сейву.
А на 30-й минуте счет был открыт. Джефферсон Лерма так сильно спешил вернуться в оборону, что совершил автогол, в стиле заправского нападающего пробив по летящему мячу после прострела Сеада Колашинаца — 0:1.
Поведя в счете, "Арсенал" почувствовал себя уверенно и принялся искать второй гол. Однако "Борнмут" не опускал руки и на последних секундах тайма провел результативную контратаку. Брукс сделал передачу с подступов к штрафной на правый край площадки, откуда Кинг пробил в касание — 1:1.
После перерыва "канониры" принялись нагнетать давление. И хотя явные голевые моменты отсутствовали, на 67-й минуте лондонцам удалось выйти вперед. Колашинац открылся на левом краю штрафной площади, в касание переведя разрезающую передачу Алекса Ивоби к воротам, откуда Пьер-Эмерик Обамеянг расстрелял ворота — 1:2.
В остатке матча "Арсенал" решил сыграть на удержание. "Борнмут" давил из последних сил, а Лерма на 85-й минуте даже пробил в штангу, но счет уже не изменился.
Невероятный автогол, отмененный спорным образом гол Брукса и попадание в штангу — "Борнмут" имеет полное право считать итоговый результат несправедливым, однако, как говорится, везет сильнейшим, а сегодня "Арсенал" показал себя более классной командой, которая лучше пользуется своими моментами.
"Борнмут" — "Арсенал". Отчет о матче
25.11.2018 18:30
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Последние комментарии:
Арсенал чемпики
(ответить)
25.11.2018 18:28 #
chr1s8rown
трудно быть радужным
Откуда: Кызыл-кия Киргизия
Болеет за: ЛФК
Источник: http://fapl.ru/users/chr1s8rown/
(ответить)
Опять отскок.
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спасибо за Лено и Торрейру, это два топа, не то что у пенсов, которые шарлотанов подписали, первый не может отобрать мяч, а второй не может отбить в упор летящий мяч
(ответить)
1 Манчестер Сити
КОРОЛИ на ТРОНЕ !!!
(ответить)
Странно, что Эмери сливает Рэмси, хотя Мктрчан мертвее мертвого.
(ответить)
не хватает вишенкам класса, чтоб одерживать победы в матчах с более сильным на бумаге соперником, что с маню, что с аснлом сами себе привезли проблемы, хотя играли здорово.
ну а матч еще раз подтвердил, что нужны видеоповторы
(ответить)
С победой, твари.
Абсолютно не заслуженно.
(ответить)
Долбаный Манчестер Юнайтед! 3 экспресса мне завалил! Все зашло как надо, кроме этой некогда великой команды. Арсенал молодец. И тотал больше зашло и обе забьют и победа Арсенала. Ливерпуль тоже выиграл, Сити выиграл, Тоттенхэм выиграл. Надо же было в прессе этих калек ставить :(
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челси, ливерпули с ситями в разы больше тратят, похетино не первый год шпор тренит, Эмери только пришел и уже за 4ку бьется. 5 место будет отличным результатом, 4е прост подвиг.
пысы: торейра хорош, но не новость.
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Заберите этого долбаного арменина обратно, денег не надо)) не понял нахой заменили Торрейру. На 60 минуте ждал двойную замену Ивоби и Мхитаряна...
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Сложнейший матч. Игра сегодня у команды не шла. Но умение побеждать в таких матчах - это очень важно. С победой!
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Гранд, но и топ клуб (с)
На классе!
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