Азар получил травму лодыжки в дерби с "Тоттенхэмом"

Эден Азар Плеймейкер "Челси" Эден Азар рассказал, что получил травму лодыжки в проигранном дерби против "Тоттенхэма".

Азар был вынужден обратиться за медицинской помощью уже на 15-й минуте субботнего матча Премьер-Лиги на "Уэмбли", пострадав в столкновении с защитником "шпор" Сержем Орье.

Эден вернулся в игру и даже остался до финального свистка, однако не смог избавить свою команду от поражения 3:1 и в остатке матча отметился лишь плотным дальним ударом.

В интервью beIN Sports после матча Азар признался, что на его игру повлияло повреждение. Эден пообещал, что "скоро вернется".

"Я не думаю, что моя травма серьезна. Думаю, я просто подвернул лодыжку. Здесь нет ничего необычного — мне достается в каждом матче. Я привык к этому, и я скоро вернусь", — сообщил Азар.



Метки Азар, травмы, Челси

Автор mihajlo   

Дата 25.11.2018 18:00

Количество просмотров Просмотров: 781

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. naby-keita 25.11.2018 18:31 # naby-keita
    Долбаеб, из за него опять весь состав на Фентези заново собирать

    (ответить)

  2. ganinilyha 25.11.2018 18:12 # ganinilyha
    Ну да xyячить по ногам и пенки за это не давать. 3ae6ись, го некст.

    (ответить)

  3. mc-od 25.11.2018 18:11 # mc-od
    На фото кто-то умирает? Или его пытают фошизды?

    (ответить)

  4. chelsea-69 25.11.2018 18:06 # chelsea-69
    Здоровья, удачи и новый контракт

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: