Азар получил травму лодыжки в дерби с "Тоттенхэмом"

Плеймейкер "Челси" Эден Азар рассказал, что получил травму лодыжки в проигранном дерби против "Тоттенхэма".

Азар был вынужден обратиться за медицинской помощью уже на 15-й минуте субботнего матча Премьер-Лиги на "Уэмбли", пострадав в столкновении с защитником "шпор" Сержем Орье.



Эден вернулся в игру и даже остался до финального свистка, однако не смог избавить свою команду от поражения 3:1 и в остатке матча отметился лишь плотным дальним ударом.



В интервью beIN Sports после матча Азар признался, что на его игру повлияло повреждение. Эден пообещал, что "скоро вернется".



"Я не думаю, что моя травма серьезна. Думаю, я просто подвернул лодыжку. Здесь нет ничего необычного — мне достается в каждом матче. Я привык к этому, и я скоро вернусь", — сообщил Азар.