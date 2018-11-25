Азар получил травму лодыжки в дерби с "Тоттенхэмом"
Плеймейкер "Челси" Эден Азар рассказал, что получил травму лодыжки в проигранном дерби против "Тоттенхэма".
Азар был вынужден обратиться за медицинской помощью уже на 15-й минуте субботнего матча Премьер-Лиги на "Уэмбли", пострадав в столкновении с защитником "шпор" Сержем Орье.
Эден вернулся в игру и даже остался до финального свистка, однако не смог избавить свою команду от поражения 3:1 и в остатке матча отметился лишь плотным дальним ударом.
В интервью beIN Sports после матча Азар признался, что на его игру повлияло повреждение. Эден пообещал, что "скоро вернется".
"Я не думаю, что моя травма серьезна. Думаю, я просто подвернул лодыжку. Здесь нет ничего необычного — мне достается в каждом матче. Я привык к этому, и я скоро вернусь", — сообщил Азар.
25.11.2018 18:00
Просмотров: 781
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Долбаеб, из за него опять весь состав на Фентези заново собирать
(ответить)
Ну да xyячить по ногам и пенки за это не давать. 3ae6ись, го некст.
(ответить)
На фото кто-то умирает? Или его пытают фошизды?
(ответить)
Здоровья, удачи и новый контракт
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий