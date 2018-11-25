Лофтус-Чик готов уйти из "Челси" в аренду
Полузащитник "Челси" Рубен Лофтус-Чик по-прежнему задумывается об уходе в аренду на вторую половину сезона.
Ранее в этом месяце главный тренер "синих" Маурицио Сарри заявил, что не собирается отпускать 22-летнего англичанина за практикой в январе.
"В октябре Рубен сыграл четыре матча из пяти. Думаю, вопрос об аренде не стоит", — говорил тогда Сарри.
Однако с начала сезона Лофтус-Чик отметился только четырьмя появлениями в стартовом составе "Челси" — и ни одним в рамках Премьер-Лиги. Рубен по-прежнему далек от того, чтобы стать основным игроком для Сарри.
Evening Standard стало известно, что сам Лофтус-Чик открыт к идее провести вторую половину сезона за пределами "Стэмфорд Бридж". Учитывая приближение января, скоро команды будут выстраиваться в очередь на игрока сборной Англии.
25.11.2018 16:00
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Вчера бы пригодился
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Очередной оут
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правильно вали с этой помойки
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