Фердинанд объяснил, что Моуриньо делает не так

Экс-защитник "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд рекомендовал главному тренеру "красных дьяволов" Жозе Моуриньо перестать критиковать своих игроков на публику.

Накануне субботнего матча Премьер-Лиги против "Кристал Пэлас", завершившегося безголевой ничьей, Моуриньо выступил с очередной порцией критики в адрес своих подопечных.



На сей раз от Жозе досталось Люку Шоу, Джесси Лингарду, Антони Мартиалю и Маркусу Рэшфорду, которых он обвинил в "незрелости характера" и "избалованности".



В прошлом Моуриньо публично высказывал претензии и другим своим игрокам, и Фердинанд видит в этом большую проблему.



"Когда изнутри клуба делаются такие комментарии, сокрушающие четыре-пять молодых игроков клуба и подвергающие сомнению их ментальную сторону, чего ты ожидаешь?"



"Ты ожидаешь, что игроки тебя поддержат? Или они все-таки подумают: Подождите минутку, мой тренер снова разносит меня на публике?"



"Я просто не думаю, что это правильное поведение для футбольного тренера. Некоторые игроки негативно реагируют на подобные вещи, некоторые — позитивно, поэтому я не считаю это продуктивным. Это не есть продуктивно для клуба".



"Сказанное им может быть правдой. Но нужно говорить это за кулисами, лицо в лицо, во время ежедневной работы. Он должен был подозвать этих парней и сказать лично им о своих ощущениях", — сообщил Фердинанд в эфире BT Sport.