Бенитес потребует объяснений от FA по поводу двойных стандартов

Главный тренер "Ньюкасла" Рафаэль Бенитес обратится в FA за разъяснениями после того, как его коллега из "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола избежал наказания за комментарии насчет судейства перед матчем.

На текущей неделе Ассоциация сделала формальное предупреждение Гвардиоле, который позволил себе порассуждать о назначении рефери Энтони Тэйлоре на недавнее дерби против "Манчестер Юнайтед".



При этом всего лишь в октябре за аналогичную провинность FA оштрафовала Бенитеса на 60 тысяч фунтов. Как и его соотечественник Гвардиола, Рафаэль высказался насчет арбитра в позитивном ключе.



"Я полон уверенности насчет Андре Марринера. Он обладает большим опытом, хотя его статистика в отношении красных карточек нашим игрокам оставляет желать лучшего", — говорил тогда Бенитес перед матчем против "Кристал Пэлас".



Подобного рода двойные стандарты вызвали возмущение у испанского наставника "сорок". Теперь, утверждает The Telegraph, Бенитес потребует от Ассоциации объяснений, почему он был наказан суровым штрафом, а его соотечественник фактически избежал наказания за одно и то же.