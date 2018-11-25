Раньери: "Митрович — один из лучших нападающих в мире"

Клаудио Раньери похвалил нападающего Александара Митровича, который позволил ему дебютировать с победы на тренерском мостике "Фулхэма".

В субботнем матче Премьер-Лиги против "Саутгемптона" Митрович забил два гола, включая победный. Это позволило "дачникам" выиграть свой первый поединок при Раньери (3:2) и подняться со дна Премьер-Лиги. Естественно, Клаудио не мог не похвалить сербского бомбардира.



"Каждый из нас очень доволен, но это лишь маленький шажок, потому что у нас непростая задача. Это маленький шажок, но я верю в нас".



"На мой взгляд, Митрович является одним из лучших нападающих Европы. Когда я говорю про Европу, то имею ввиду весь мир. Ему только 24, он великолепный игрок, и нам важно доставлять ему мяч", — цитирует Раньери Goal.