Раньери: "Митрович — один из лучших нападающих в мире"
Клаудио Раньери похвалил нападающего Александара Митровича, который позволил ему дебютировать с победы на тренерском мостике "Фулхэма".
В субботнем матче Премьер-Лиги против "Саутгемптона" Митрович забил два гола, включая победный. Это позволило "дачникам" выиграть свой первый поединок при Раньери (3:2) и подняться со дна Премьер-Лиги. Естественно, Клаудио не мог не похвалить сербского бомбардира.
"Каждый из нас очень доволен, но это лишь маленький шажок, потому что у нас непростая задача. Это маленький шажок, но я верю в нас".
"На мой взгляд, Митрович является одним из лучших нападающих Европы. Когда я говорю про Европу, то имею ввиду весь мир. Ему только 24, он великолепный игрок, и нам важно доставлять ему мяч", — цитирует Раньери Goal.
25.11.2018 13:00
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ему и гленну мюррею нельзя переходить в топ клубы, они короли середняков, а у топов сгниют
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Найс джоук, макарон.
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