Гвардиола: "Ливерпуль" подгоняет нас вперед"

Хосеп Гвардиола Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что мощный старт сезона в исполнении "Ливерпуля" помогает его команде не расслабляться.

Завоевав в прошлом сезоне титул Премьер-Лиги с рекордным количеством очков, новую кампанию "горожане" проводят еще более впечатляющим образом, и Гвардиола считает, что здесь есть заслуга "Ливерпуля", который отчаянно преследует "Сити".

"Это лучший старт сезона для "Ливерпуля" за всю их огромную историю. Это означает, что нам будет так тяжело защитить чемпионский титул, несмотря на наши результаты".

"Кроме того, это помогает нам не забывать, что мы должны делать. Мы должны откликнуться на этот вызов, если хотим сделать то, что никому не удавалось в последние 10 лет — защитить титул", — цитирует Гвардиолу Daily Mail.



Метки Гвардиола, Ливерпуль, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 25.11.2018 12:00

Количество просмотров Просмотров: 632

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Последние комментарии:




  1. alexomck 25.11.2018 12:53 # alexomck
    страшно лысому физруку, ну шпоры может их и не подвинут. всё что ниже шпор там уже пропасть.

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  2. jetonic 25.11.2018 12:44 # jetonic
    Никто не ебал тебя так часто, как Клопп

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  3. dannylucker 25.11.2018 12:40 # dannylucker
    Ливер так себе играет на самом деле, недотягивают пока до сити. Ливер сейчас похож на сити пршюошлого сезона (это круто), но этого не достаточно, потому что мс теперь еще сильнее

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  4. chr1s8rown 25.11.2018 12:36 # chr1s8rown
    хитрожоппа

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  5. kolyandr 25.11.2018 12:35 # kolyandr
    ттх самые красавы, с таким составом и с их проблемами держатся в пяти очках от первого

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  6. martingor 25.11.2018 12:35 # martingor
    а точнее Ливерпуль все время дает пинка под зад Лысому лохотронщику и его голубятне

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  7. recyjoed 25.11.2018 12:22 # recyjoed
    Это лучший старт сезона для "Ливерпуля" за всю их огромную историю. Это означает, что нам будет так тяжело защитить чемпионский титул, несмотря на наши результаты

    Источник: http://fapl.ru/posts/66888/?c=1

    блять ну так у мс это тоже лучший старт! Почему об этом никто не говорит. Выглядит как будто у лфк это пик, а у нас очередной сезон с 35 очками в первых 13 турах. Ппц)

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  8. slash-lfc 25.11.2018 12:08 # slash-lfc
    Сук, пидар. Дай колбасе выиграть разок. Ты ещё не один раз возьмёшь.

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  9. shakur 25.11.2018 12:03 # shakur
    А Ливерпуль некому подгонять(

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