Гвардиола: "Ливерпуль" подгоняет нас вперед"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что мощный старт сезона в исполнении "Ливерпуля" помогает его команде не расслабляться.

Завоевав в прошлом сезоне титул Премьер-Лиги с рекордным количеством очков, новую кампанию "горожане" проводят еще более впечатляющим образом, и Гвардиола считает, что здесь есть заслуга "Ливерпуля", который отчаянно преследует "Сити".



"Это лучший старт сезона для "Ливерпуля" за всю их огромную историю. Это означает, что нам будет так тяжело защитить чемпионский титул, несмотря на наши результаты".



"Кроме того, это помогает нам не забывать, что мы должны делать. Мы должны откликнуться на этот вызов, если хотим сделать то, что никому не удавалось в последние 10 лет — защитить титул", — цитирует Гвардиолу Daily Mail.