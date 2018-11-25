Гвардиола: "Ливерпуль" подгоняет нас вперед"
Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что мощный старт сезона в исполнении "Ливерпуля" помогает его команде не расслабляться.
Завоевав в прошлом сезоне титул Премьер-Лиги с рекордным количеством очков, новую кампанию "горожане" проводят еще более впечатляющим образом, и Гвардиола считает, что здесь есть заслуга "Ливерпуля", который отчаянно преследует "Сити".
"Это лучший старт сезона для "Ливерпуля" за всю их огромную историю. Это означает, что нам будет так тяжело защитить чемпионский титул, несмотря на наши результаты".
"Кроме того, это помогает нам не забывать, что мы должны делать. Мы должны откликнуться на этот вызов, если хотим сделать то, что никому не удавалось в последние 10 лет — защитить титул", — цитирует Гвардиолу Daily Mail.
25.11.2018 12:00
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Последние комментарии:
страшно лысому физруку, ну шпоры может их и не подвинут. всё что ниже шпор там уже пропасть.
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Никто не ебал тебя так часто, как Клопп
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Ливер так себе играет на самом деле, недотягивают пока до сити. Ливер сейчас похож на сити пршюошлого сезона (это круто), но этого не достаточно, потому что мс теперь еще сильнее
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хитрожоппа
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ттх самые красавы, с таким составом и с их проблемами держатся в пяти очках от первого
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а точнее Ливерпуль все время дает пинка под зад Лысому лохотронщику и его голубятне
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Это лучший старт сезона для "Ливерпуля" за всю их огромную историю. Это означает, что нам будет так тяжело защитить чемпионский титул, несмотря на наши результаты
Источник: http://fapl.ru/posts/66888/?c=1
блять ну так у мс это тоже лучший старт! Почему об этом никто не говорит. Выглядит как будто у лфк это пик, а у нас очередной сезон с 35 очками в первых 13 турах. Ппц)
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Сук, пидар. Дай колбасе выиграть разок. Ты ещё не один раз возьмёшь.
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А Ливерпуль некому подгонять(
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