"Вулверхэмптон" исключает продажу Невеша в январе
"Вулверхэмптон" исключает продажу полузащитника Рубена Невеша в зимнее трансферное окно, какие бы деньги ни предложили заинтересованные в португальце клубы.
Невеш шокировал многих, когда летом 2017, имея на руках предложения от клубов из Лиги Чемпионов, уехал из "Порту" выступать за "волков" в Чемпионшипе.
Однако Рубен не прогадал и блестяще освоился в английском футболе. Невеш помог своей команде выиграть Чемпионшип в прошлом сезоне, а сейчас проявляет себя на уровне Премьер-Лиги.
Самый серьезный интерес к 21-летнему полузащитнику проявляют "Манчестер Сити", "Арсенал" и "Ювентус", однако The Telegraph стало известно, что недавно руководство "Вулверхэмптона" обсудило свои планы на январь и решило, что Невеш не будет продан посреди сезона ни при каких обстоятельствах.
Рубен лишь в июле заключил новый контракт на пять лет, поэтому клуб с "Молинью" комфортно себя чувствует в этой ситуации. У "волков" просто нет необходимости спешить с продажей ведущего игрока, которого они надеются сохранить и после этого сезона.
25.11.2018 11:00
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понакупали португалов за 18 копеек, займут по инерции на мораль-волевых 9е место и начнется распродаже трикотажа по 25-40лямов
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Замена матичу
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если выбьют мю из топ-10, то можно его купить. Отличная замена Хендо!
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В самый великий клуб мира перейдет...инфа 100%...Очкастый смс прислал!
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в Ливерпуль этого топчика вместо психованного капитана!
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