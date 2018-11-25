"Вулверхэмптон" исключает продажу Невеша в январе

"Вулверхэмптон" исключает продажу полузащитника Рубена Невеша в зимнее трансферное окно, какие бы деньги ни предложили заинтересованные в португальце клубы.

Невеш шокировал многих, когда летом 2017, имея на руках предложения от клубов из Лиги Чемпионов, уехал из "Порту" выступать за "волков" в Чемпионшипе.



Однако Рубен не прогадал и блестяще освоился в английском футболе. Невеш помог своей команде выиграть Чемпионшип в прошлом сезоне, а сейчас проявляет себя на уровне Премьер-Лиги.



Самый серьезный интерес к 21-летнему полузащитнику проявляют "Манчестер Сити", "Арсенал" и "Ювентус", однако The Telegraph стало известно, что недавно руководство "Вулверхэмптона" обсудило свои планы на январь и решило, что Невеш не будет продан посреди сезона ни при каких обстоятельствах.



Рубен лишь в июле заключил новый контракт на пять лет, поэтому клуб с "Молинью" комфортно себя чувствует в этой ситуации. У "волков" просто нет необходимости спешить с продажей ведущего игрока, которого они надеются сохранить и после этого сезона.