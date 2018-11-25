"Вулверхэмптон" исключает продажу Невеша в январе

Рубен Невеш "Вулверхэмптон" исключает продажу полузащитника Рубена Невеша в зимнее трансферное окно, какие бы деньги ни предложили заинтересованные в португальце клубы.

Невеш шокировал многих, когда летом 2017, имея на руках предложения от клубов из Лиги Чемпионов, уехал из "Порту" выступать за "волков" в Чемпионшипе.

Однако Рубен не прогадал и блестяще освоился в английском футболе. Невеш помог своей команде выиграть Чемпионшип в прошлом сезоне, а сейчас проявляет себя на уровне Премьер-Лиги.

Самый серьезный интерес к 21-летнему полузащитнику проявляют "Манчестер Сити", "Арсенал" и "Ювентус", однако The Telegraph стало известно, что недавно руководство "Вулверхэмптона" обсудило свои планы на январь и решило, что Невеш не будет продан посреди сезона ни при каких обстоятельствах.

Рубен лишь в июле заключил новый контракт на пять лет, поэтому клуб с "Молинью" комфортно себя чувствует в этой ситуации. У "волков" просто нет необходимости спешить с продажей ведущего игрока, которого они надеются сохранить и после этого сезона.



Метки Вулверхэмптон, Невеш

Автор mihajlo   

Дата 25.11.2018 11:00

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Последние комментарии:




  1. dallaslp 25.11.2018 12:49 # dallaslp
    понакупали португалов за 18 копеек, займут по инерции на мораль-волевых 9е место и начнется распродаже трикотажа по 25-40лямов

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  2. quavo 25.11.2018 12:08 # quavo
    Замена матичу

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  3. recyjoed 25.11.2018 11:53 # recyjoed
    если выбьют мю из топ-10, то можно его купить. Отличная замена Хендо!

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  4. liverpool1892est 25.11.2018 11:25 # liverpool1892est
    В самый великий клуб мира перейдет...инфа 100%...Очкастый смс прислал!

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  5. naby-keita 25.11.2018 11:01 # naby-keita
    в Ливерпуль этого топчика вместо психованного капитана!

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