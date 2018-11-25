Эмери учит английский с помощью сериала "Острые козырьки"

Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери признался, что совершенствует свои познания в английском языке с помощью сериала "Острые козырьки".

С момента своего назначения в Лондоне минувшим летом Эмери все свои пресс-конференции проводит на английском. Поначалу у 47-летнего испанца наблюдались ощутимые проблемы с выражением своих мыслей, однако в последнее время ситуация значительно улучшилась.



В преддверии воскресного выезда к "Борнмуту" Унаи признался, что постигать местную культуру и улучшать английский язык ему помогает популярный британский сериал, повествующий о криминальной жизни Бирмингема в 20-х годах прошлого века.



"Не знаю, могу ли сказать про себя, что я одержим футболом. В каждой профессии ты должен испытывать страсть к тому, что делаешь, чтобы делать это наилучшим образом. Футбол — моя страсть".



"Это моя работа, но это не так, что я думаю каждый день о футболе как о работе. Это мое лучшее хобби, к которому я испытываю очень большую страсть. Я делаю свою работу с желанием. Но также я могу проводить время со своей семьей, своим сыном, своими друзьями".



"Сейчас смотрю английский сериал, чтобы улучшить свой английский. Называется "Острые козырьки". Это хорошее шоу из Бирмингема. Иногда бывает сложно понять, и оно очень агрессивное. Но мне нравится", — цитирует Эмери Daily Mail.