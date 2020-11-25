Жозе Моуриньо мечтает о Кулибали
Защитник "Наполи" Калиду Кулибали является целью номер один для "Манчестер Юнайтед" по укреплению центра обороны.
После 13 сыгранных в Премьер-Лиге матчей "красные дьяволы" имеют отрицательную разницу мячей, а отставание от вершины таблицы возросло уже до 14 очков.
Главный тренер "Юнайтед" Жозе Моуриньо считает столь ужасную статистику следствием того, что он не смог заполучить защитника топ-уровня в летнее трансферное окно. Португалец надеется, что руководство клуба осознает это и исправится в январе.
Как сообщает Daily Mirror, во главе списка Моуриньо находится Кулибали, который оценивается неаполитанским клубом в 89 миллионов фунтов и который давно желает попробовать себя в Премьер-Лиге.
Если договориться о приобретении 27-летнего сенегальца в январе не удастся, Моуриньо будет готов вернуться за Кулибали по окончании сезона — настолько велико желание Жозе поработать именно с Калиду.
25.11.2018 08:00
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