13-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей воскресенья

В воскресенье двумя поединками продолжится 13-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

БОРНМУТ — АРСЕНАЛ 16:30 Онлайн-трансляция



"Арсенал" отправляется на этот выезд с серией из 16 матчей без поражений с учетом всех соревнований, однако все три своих последних поединка в Премьер-Лиге "канониры" завершили вничью. "Борнмут" потерпел два поражения кряду, хотя домашний проигрыш "Манчестер Юнайтед" в начале ноября вполне может назвать несправедливым. "Вишенки" едва ли должны отказываться от своего атакующего стиля, как это было против "красных дьяволов", особенно в свете проблем "Арсенала" с обороной. "Канониры" забивали в каждой из семи встреч с "Борнмутом" — всего 17 голов при шести пропущенных.



Нападающий "Борнмута" Джошуа Кинг окончательно решил проблемы с лодыжкой. Адам Смит перенес операцию на колене и вернется только в феврале.



Свои небольшие болячки должны залечить нападающие "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг и Александр Лакасетт. Лоран Косьелни уже тренируется, но для первой команды еще не готов. Начо Монреаль и Данни Уэлбек травмированы.



ВУЛВЕРХЭМПТОН — ХАДДЕРСФИЛД 19:00



В предыдущем туре "Вулверхэмптон" завершил свою серию из трех подряд поражений, сыграв вничью с "Арсеналом". Причем "волки" лишились победы только в самой концовке. Если им удастся победить сейчас, то они вернутся в верхнюю половину таблицы, а "Хаддерсфилд" упрочит свое положение на самом дне. Ахиллесовой пятой "терьеров" остаются забитые голы — только шесть в 12 матчах. "Хаддерсфилд" выиграл 10 из 12 последних встреч с "Вулверхэмптоном" в чемпионате.



Защитник "Вулверхэмптона" Хонни Отто пропустит до шести недель с травмой колена, полученной в сборной Испании. Мэтт Доэрти свое повреждение залечил.



"Хаддерсфилд" будет лишен основных защитников Криса Леве и Матиаса Йоргенсена. Первый травмирован, второй — дисквалифицирован.