Давид Де Хеа собрался в ПСЖ
Голкипер "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа планирует перебраться в ПСЖ по окончании этого сезона.
Минувшим летом боссы клуба с "Олд Траффорд" вздохнули с облегчением, когда "Реал" завершил свой многолетний интерес к Де Хеа, укрепив последний рубеж с помощью Тибо Куртуа из "Челси".
Однако радость "красных дьяволов" оказалась недолгой. Их надежды, что теперь Де Хеа отбросит сомнения относительно своего будущего и заключит новый контракт, не оправдались.
Хуже всего для "Юнайтед" то, что существующие у Де Хеа сомнения связаны отнюдь не с финансами. Наблюдая за мучениями своего клуба в Премьер-Лиге и Лиге Чемпионов, Давид опасается, что в обозримом будущем не сможет выиграть эти соревнования, если останется на "Олд Траффорд".
С момента перехода в "Юнайтед" в 2011 году Де Хеа зарекомендовал себя одним из лучших голкиперов мира, однако Давиду уже 28 лет, и он чувствует, что у него осталось не так много времени, чтобы удовлетворить свою жажду трофеев.
Поскольку "Реал" теперь обладает Куртуа, а в "Ювентусе" вполне довольны Войцехом Щесны, единственным реалистичным вариантом развития карьеры для Де Хеа является ПСЖ. И Давид намерен перебраться на "Олд Траффорд" уже в конце сезона.
Как сообщает Daily Mail в эксклюзивном материале, парижане будут готовы предложить Де Хеа четырехлетний контракт стоимостью более 60 миллионов фунтов — или 300 тыс. фунтов в неделю. Отбить затраты на Давида ПСЖ собирается с помощью продажи Неймара в "Реал" — в нападении главный тренер Томас Тухель собирается строить команду исключительно вокруг Килиана Мбаппе.
При этом в "Юнайтед" уже практически смирились с тем, что Де Хеа не подпишет новый контракт. Ранее в ноябре наставник Жозе Моуриньо честно признался, что не уверен насчет будущего испанского голкипера.
25.11.2018 07:05
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Сваливай от цыгана
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Мало того что моур всякого говна накупил так еще из-за него и норм игроки последние свалят. Продолжай собирать подписоту в инстаграмах, Эдди
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продать де хеа, купить арнаутовича. Вот эта гениальная транферная политика Жозе.
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не хорошая новость...
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Глори Глори, кароч
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