Давид Де Хеа собрался в ПСЖ

Голкипер "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа планирует перебраться в ПСЖ по окончании этого сезона.

Минувшим летом боссы клуба с "Олд Траффорд" вздохнули с облегчением, когда "Реал" завершил свой многолетний интерес к Де Хеа, укрепив последний рубеж с помощью Тибо Куртуа из "Челси".



Однако радость "красных дьяволов" оказалась недолгой. Их надежды, что теперь Де Хеа отбросит сомнения относительно своего будущего и заключит новый контракт, не оправдались.



Хуже всего для "Юнайтед" то, что существующие у Де Хеа сомнения связаны отнюдь не с финансами. Наблюдая за мучениями своего клуба в Премьер-Лиге и Лиге Чемпионов, Давид опасается, что в обозримом будущем не сможет выиграть эти соревнования, если останется на "Олд Траффорд".



С момента перехода в "Юнайтед" в 2011 году Де Хеа зарекомендовал себя одним из лучших голкиперов мира, однако Давиду уже 28 лет, и он чувствует, что у него осталось не так много времени, чтобы удовлетворить свою жажду трофеев.



Поскольку "Реал" теперь обладает Куртуа, а в "Ювентусе" вполне довольны Войцехом Щесны, единственным реалистичным вариантом развития карьеры для Де Хеа является ПСЖ. И Давид намерен перебраться на "Олд Траффорд" уже в конце сезона.



Как сообщает Daily Mail в эксклюзивном материале, парижане будут готовы предложить Де Хеа четырехлетний контракт стоимостью более 60 миллионов фунтов — или 300 тыс. фунтов в неделю. Отбить затраты на Давида ПСЖ собирается с помощью продажи Неймара в "Реал" — в нападении главный тренер Томас Тухель собирается строить команду исключительно вокруг Килиана Мбаппе.



При этом в "Юнайтед" уже практически смирились с тем, что Де Хеа не подпишет новый контракт. Ранее в ноябре наставник Жозе Моуриньо честно признался, что не уверен насчет будущего испанского голкипера.